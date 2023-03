Come richiedere un prestito fino a 3.000 euro con Postepay Evolution di Poste Italiane

Poste Italiane è un’azienda storica italiana che, nel corso degli anni, ha notevolmente ampliato la gamma di servizi offerti ai propri clienti. Oggi, il Gruppo Poste Italiane è una delle aziende leader nel settore delle telecomunicazioni e si è fatta molto competitiva anche per quanto riguarda i prodotti bancari e finanziari, mettendosi al pari con altri istituti di credito.

La popolarità dell’azienda è testimoniata dai dati: sono infatti oltre 5 milioni gli italiani che usufruiscono dei servizi offerti da Poste Italiane. Tra i servizi più utilizzati, si trovano quelli relativi alle carte del circuito Postepay, ovvero, quelle carte ricaricabili o dotate di codice IBAN con le quali gli utenti possono effettuare pagamenti elettronici in tutti gli esercizi aderenti, pagare le bollette, farsi accreditare lo stipendio o inviare bonifici.

Un aiuto economico per i clienti Postepay Evolution

Recentemente, Poste Italiane ha lanciato una bella iniziativa che riguarda i clienti titolari di una Carta Postepay Evolution. Infatti, l’azienda ha riservato loro la possibilità di richiedere un piccolo prestito che va dai mille ai tremila euro.

L’importo, che in caso di approvazione verrà accreditato direttamente sulla carta Postepay del richiedente, può essere restituito in 22 rate fisse mensili. Il Mini Prestito Bancoposta può essere richiesto da tutti i titolari di una Carta Postepay Evolution, a patto che, abbiano un’età compresa tra i 18 ed i 76 anni non compiuti a fine rimborso.

Requisiti per richiedere il Mini Prestito Bancoposta

Per richiedere il Mini Prestito Bancoposta, è necessario essere residenti nel territorio italiano ed avere un reddito da lavoro o pensione dimostrabile prodotto in Italia. Chi è in possesso dei requisiti necessari, può richiedere il mini prestito recandosi in un qualsiasi ufficio postale, previo appuntamento, portando con sé i seguenti documenti:

documento di identità in corso di validità

Tessera Sanitaria

un documento di reddito (cedolino della pensione o busta paga).

I cittadini stranieri dovranno presentare passaporto, carta di soggiorno o permesso di soggiorno in corso di validità. In più, è richiesta un’attestazione di residenza in Italia dal almeno 12 mesi, in caso di lavoratore dipendente, da almeno 36 mesi, qualora il richiedente fosse un lavoratore autonomo.

Possiamo sicuramente affermare che il Mini Prestito Bancoposta rappresenta un’opportunità molto interessante per i titolari di una Carta Postepay Evolution che hanno bisogno di un aiuto economico.

Grazie a questo prestito, infatti, si possono ottenere fino a 3 mila euro, ma non dimentichiamo che si tratta pur sempre di un prestito, e che ci sono dei termini ben precisi entro i quali il denaro dovrà essere restituito, seppur in comode rate mensili.

