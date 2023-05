Come usare ChatGPT su WhatsApp e Telegram: tutte le opzioni disponibili

ChatGPT è ormai diventato uno dei chatbot di intelligenza artificiale più utilizzati in diversi ambiti. Tuttavia, sebbene l’applicazione mobile di ChatGPT non sia ancora disponibile, ci sono diversi sviluppatori che hanno creato delle soluzioni per poter utilizzare ChatGPT direttamente su WhatsApp e Telegram.

L’utilizzo di Shmooz AI su WhatsApp

Tra le varie opzioni per utilizzare ChatGPT su WhatsApp, Shmooz AI è uno dei più utilizzati. Per poter iniziare a chattare con Shmooz AI, è sufficiente accedere al sito web e premere il pulsante “Start Shmoozing”.

A questo punto, il sito web mostra un pop-up che indica che l’account WhatsApp è stato trovato. Continuando, si accede direttamente alla chat con Shmooz AI su WhatsApp. Una volta accettati i termini di utilizzo, si può iniziare la conversazione con il chatbot come si farebbe con ChatGPT.

Oltre alla funzione chatbot, Shmooz AI offre anche un generatore di immagini, anche se la qualità delle immagini non è al livello di altre soluzioni. Il servizio è gratuito fino a 20 richieste, dopodiché è necessario sottoscrivere un abbonamento da 9,99 dollari per continuare a utilizzare il servizio in modo illimitato.

Altre opzioni disponibili su WhatsApp

Esistono anche altre app che utilizzano l’API di ChatGPT per fornire una soluzione di chatbot su WhatsApp. Citiamo alcune di quelle di maggior successo al momento:

WizAI

MobileGPT

WhatGPT

BuddyGPT

Iniziamo da WizAI, che offre una versione gratuita fino a 5 richieste, dopo di che è necessario sottoscrivere un abbonamento da 4,99 euro per continuare a utilizzare la versione basata su ChatGPT-3.5. L’app ha già più di 53.000 utenti e ha inviato più di 830.000 messaggi tramite il proprio robot su WhatsApp.

Mobile GPT, invece, offre una versione basata su GPT-4 che consente anche la generazione di immagini grazie al prompt AI Stable Diffusion XL. Per utilizzare questo servizio, è necessario pagare un abbonamento di 20 dollari.

WhatGPT è un altro servizio che crea belle immagini digitali e promette di fare riassunti testuali di video da YouTube e vocali. Buddy GPT, invece, offre tutte le funzioni dei concorrenti, ma può essere utilizzato anche su Telegram. L’app costa 5,99 dollari per la versione testo e un po’ di più per le immagini (fino a 50 richieste).

È interessante notare che l’utilizzo di queste applicazioni su WhatsApp è semplice e immediato, ma prima di iniziare è sempre importante leggere i termini di utilizzo e verificare la sicurezza delle app prima di utilizzarle.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!