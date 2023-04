Migliori alternative a ChatGPT, ecco gli altri chatbot basati su Intelligenza Artificiale

Negli ultimi anni, l’intelligenza artificiale (AI) è diventata una risorsa fondamentale in molti settori, soprattutto nell’ambito della comunicazione digitale. Uno dei migliori esempi di chatbot basati su AI è ChatGPT, un grande modello di lingua creato da OpenAI. Tuttavia, esistono anche altre piattaforme altrettanto valide, come GitHub Copilot, Repurpose.io, Midjourney.ai, Copy.ai e Riffusion.

L’anno 2023 si prospetta come un anno in cui l’AI continuerà a dominare la scena tecnologica. Molti progetti AI come ChatGPT saranno ancora al centro dell’attenzione per molto tempo. Tuttavia, è importante sottolineare che esistono altri progetti altrettanto incredibili che sono disponibili da alcuni mesi e che possono essere altrettanto utili.

Questi chatbot basati su AI hanno uno scopo più specifico rispetto al modello XXL di ChatGPT. Possono essere utilizzati per creare opere d’arte da zero, trovare idee di progettazione grafica, cambiare facilmente lo stile di scrittura, codificare in modo più intuitivo e veloce, adattare i contenuti multimediali per i social network in un clic e molto altro ancora. Gli internauti hanno ora a disposizione una varietà di assistenti virtuali che li aiutano a lavorare meglio e gratuitamente in qualsiasi settore.

Ecco le migliori alternative a ChatGPT:

GitHub Copilot Repurpose.io Midjourney.ai Copy.ai Riffusion

GitHub Copilot

GitHub Copilot permette di generare codice in modo veloce ed efficiente. Grazie alla sua capacità di generare frammenti di codice in varie lingue su richiesta, Copilot rappresenta un valido aiuto per gli sviluppatori.

Anche se a volte possono esserci dei bug, la rapidità con cui si arriva a un risultato è molto apprezzata. Inoltre, la presenza di commenti ben strutturati aiuta a comprendere il funzionamento complessivo del software. Mentre Copilot è utile soprattutto nel completamento automatico del codice, il servizio ChatGPT di OpenAI fornisce risposte più complete e pronte all’uso, ed è particolarmente apprezzato dai programmatori in erba.

Repurpose.io

Un altro servizio AI che semplifica la vita degli influencer è Repurpose.io. Gestire la propria immagine o quella del proprio brand sui diversi social network richiede molto tempo e attenzione ai dettagli, poiché i formati di visualizzazione sono differenti da piattaforma a piattaforma.

Repurpose.io risolve questo problema, creando contenuti di qualità una sola volta e adattandoli automaticamente alle diverse piattaforme, da Facebook a TikTok. Anche se a pagamento, Repurpose.io offre un primo contenuto gratuito per 14 giorni e tre offerte di abbonamento a prezzi differenti.

Midjourney

Un altro progetto AI che sta attirando molta attenzione è Midjourney. Questo chatbot genera illustrazioni, immagini, dipinti, design e idee per l’interfaccia utente in modo impressionante, rispondendo a una semplice richiesta in inglese o in qualsiasi altra lingua.

Per testare gratuitamente Midjourney, è necessario scaricare Discord e collegare il proprio account all’IA. Una volta effettuato l’accesso, si può digitare una descrizione di ciò che si vuole generare, premere Invio e attendere pochi minuti per ricevere quattro disegni originali e personalizzabili. Midjourney è senza dubbio uno dei servizi AI più interessanti disponibili nel 2023 per artisti e designer.

Copy.ai

Copy.ai è una piattaforma innovativa che utilizza l’intelligenza artificiale per generare testo e parafrasi automatica. Questa soluzione è particolarmente utile per chi ha bisogno di produrre rapidamente contenuti per il proprio blog, i social media o il proprio sito web a partire da una breve descrizione.

Grazie alle molteplici opzioni disponibili, è possibile personalizzare il risultato in base alle proprie esigenze e generare testi anche in lingua italiana.

Ma il vero punto di forza di Copy.ai è la sua capacità di parafrasare il testo. Infatti, la piattaforma consente di prendere un frammento di testo e farlo riscrivere nello stesso stile o in uno diverso, a seconda delle proprie esigenze. Questa funzione è particolarmente utile per evitare di produrre contenuti simili per diverse piattaforme e, allo stesso tempo, raggiungere gli obiettivi SEO più velocemente.

Inoltre, Copy.ai offre la possibilità di utilizzare la piattaforma in modo completamente gratuito, seppur con alcune limitazioni. Per chi vuole sperimentare tutte le funzionalità premium, è possibile accedere a un periodo di prova gratuito.

Riffusion

Riffusion è un esempio di intelligenza artificiale particolarmente originale e divertente che permette di creare nuovi spettrogrammi musicali a partire da una descrizione. Il principio di funzionamento è piuttosto semplice: l’utente descrive lo stile musicale che vorrebbe ascoltare, anche se immaginario o improbabile, e l’intelligenza artificiale produce qualcosa che corrisponde alla descrizione fornita in pochi minuti.

Tradizionalmente, l’addestramento dei modelli di apprendimento per manipolare la musica è sempre stato piuttosto complicato. Tuttavia, i creatori di Riffusion hanno adottato un approccio originale, sfruttando la cosiddetta tecnica di diffusione stabile e un modello di apprendimento delle immagini già esistente per trasformare le query testuali in immagini.

In particolare, il modello Riffusion è stato alimentato con milioni di spettrogrammi di brani musicali. Gli spettrogrammi sono rappresentazioni grafiche fondamentali dei suoni e dei brani musicali, e permettono di visualizzare la distribuzione delle frequenze del suono nel tempo. Grazie a questo approccio, Riffusion è in grado di immaginare nuovi spettrogrammi al volo, che vengono poi “letti” da un altro programma sotto forma di suono.

Il risultato è sorprendente e stimolante, e vale sicuramente la pena di provarlo! Riffusion è un esempio di come l’intelligenza artificiale possa essere utilizzata per esplorare nuovi territori creativi e sperimentare nuove forme di espressione artistica.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!