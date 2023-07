Finanziamento online, come richiederlo

Il mondo finanziario è in continua evoluzione e l’avvento di internet ha reso più facile che mai l’accesso a servizi finanziari, tra cui il finanziamento online.

Vediamo come richiedere un finanziamento online, le diverse tipologie di finanziamento e come confrontarle, la differenza tra un prestito personale e un finanziamento, i requisiti essenziali e i documenti necessari per richiederli.

Iniziamo.

Cos’è un finanziamento e le sue finalità

Un finanziamento è un’operazione finanziaria in cui un individuo o un’azienda riceve una somma di denaro da un istituto finanziario o un creditore per soddisfare determinate necessità o raggiungere determinati obiettivi. Questa somma di denaro viene concessa con l’accordo che verrà restituita in seguito, generalmente con l’aggiunta di interessi o altre spese convenute.

Le finalità di un finanziamento possono variare ampiamente a seconda delle esigenze e degli obiettivi dell’individuo o dell’azienda che richiede il finanziamento. Alcune delle comuni finalità includono:

Acquisto di beni durevoli: un finanziamento può essere utilizzato per l’acquisto di beni durevoli come automobili, motocicli, elettrodomestici, arredamenti o attrezzature. Questo permette alle persone di acquistare il bene desiderato e di diluire il costo nel tempo attraverso il pagamento rateale.

Ristrutturazione e miglioramento della casa: un finanziamento può essere richiesto per finanziare lavori di ristrutturazione, ampliamento o miglioramento della propria abitazione. Ciò può includere l’installazione di nuovi impianti o il rinnovamento degli interni.

Consolidamento dei debiti: in presenza di diverse fonti di debito, come prestiti personali, carte di credito o finanziamenti con tassi di interesse elevati, è possibile richiedere un finanziamento per consolidare tutti i debiti in un unico prestito. Ciò permette di semplificare la gestione dei pagamenti.

Avvio o sviluppo di un’attività imprenditoriale: un finanziamento può essere richiesto per finanziare l’avvio di una nuova attività o per supportare lo sviluppo di un’azienda esistente. Questo può includere l’acquisto di attrezzature, il finanziamento del capitale circolante, l’espansione del punto vendita o lo sviluppo di nuovi prodotti o servizi.

Copertura di spese impreviste: in alcuni casi, può verificarsi la necessità di affrontare spese impreviste come spese mediche, riparazioni urgenti o situazioni di emergenza. Un finanziamento può fornire i fondi necessari per far fronte a queste situazioni in modo tempestivo.

Come confrontare i finanziamenti

Per confrontare i finanziamenti, è importante considerare alcuni fattori chiave, tra cui:

Tasso di interesse: verificare il tasso di interesse applicato al finanziamento per valutare il costo complessivo.

Commissioni e spese aggiuntive: controllare se ci siano commissioni o spese nascoste che potrebbero aumentare il costo del finanziamento.

Durata del prestito: valutare il periodo di tempo durante il quale si deve rimborsare il finanziamento e verificare se sia possibile scegliere un periodo flessibile.

Differenza tra prestito personale e finanziamento

Un prestito personale è una forma di finanziamento non specifica mentre un finanziamento può essere utilizzato per scopi specifici come l’acquisto di un’auto o l’acquisto di una casa. Inoltre, un prestito personale non richiede una garanzia specifica mentre alcuni tipi di finanziamenti richiedono una garanzia come l’auto o l’immobile stesso.

Requisiti essenziali e documenti necessari per un finanziamento

I requisiti essenziali per un finanziamento dipendono dalla politica dell’istituto finanziario ma generalmente possono includere:

Età minima: è necessario essere maggiorenni per richiedere un finanziamento.

Storia creditizia: una buona storia creditizia può aumentare le possibilità di approvazione del finanziamento.

Reddito: l’istituto finanziario può richiedere un reddito minimo stabile per garantire la capacità di rimborso.

Documentazione richiesta

Solitamente, sono richiesti i seguenti documenti: documento di identità, il codice fiscale , una prova di reddito e una prova di residenza.

Caratteristiche e vantaggi del finanziamento online Santander Consumer Bank:

Santander Consumer Bank offre un’opzione di finanziamento online rapida ed efficiente. Alcune delle caratteristiche e vantaggi includono:

Facile accesso: è possibile richiedere il finanziamento direttamente online, risparmiando tempo e sforzi.

Approvazione rapida: Santander Consumer Bank offre una risposta veloce alle richieste di finanziamento.

Flessibilità: è possibile scegliere il periodo di rimborso più adatto alle proprie esigenze.

Servizio clienti: Santander Consumer Bank fornisce un servizio clienti affidabile per rispondere alle domande e offrire assistenza durante il processo di rimborso.

Ecco i passaggi per richiedere un finanziamento online tramite Santander Consumer Bank:

Accedi al sito web: visita il sito web di Santander Consumer Bank per accedere alla sezione dedicata alla richiesta di finanziamento online.

Simula rata e importo: utilizza lo strumento di simulazione disponibile sul sito per calcolare la rata e l’importo desiderati. Inserisci l’importo richiesto e la durata desiderata per ottenere un’idea delle condizioni finanziarie.

Inserisci dati personali: compila il modulo online con i tuoi dati personali, come nome, cognome, indirizzo, informazioni di contatto e dettagli finanziari. Assicurati di fornire informazioni accurate e veritiere.

Carica i documenti richiesti: segui le indicazioni sul sito per caricare i documenti richiesti per la valutazione della tua richiesta. Questi documenti possono includere copie di documenti di identità, documenti fiscali, documenti di reddito e documenti di residenza. Assicurati di fornire documenti corretti e completi per accelerare il processo di valutazione.

Invio della domanda: una volta completata la compilazione dei dati e il caricamento dei documenti richiesti, invia la domanda di finanziamento online.

Esito della richiesta tramite email: l’esito della richiesta di finanziamento verrà comunicato tramite email entro un periodo medio di 24 ore lavorative dall’invio dei documenti corretti e completi. Se la richiesta viene approvata, riceverai istruzioni per firmare digitalmente il contratto.

Liquidazione dei fondi: dopo aver firmato digitalmente il contratto, l’importo finanziato verrà accreditato sul tuo conto corrente tramite bonifico bancario. Solitamente, questo avviene entro circa 24 ore lavorative dalla ricezione dell’esito della domanda di finanziamento.

Seguendo questi passaggi, potrai completare la richiesta di finanziamento online con Santander Consumer Bank in modo semplice e veloce.

Il finanziamento online è diventato una soluzione comoda e accessibile per soddisfare le diverse esigenze finanziarie. Con l’ampia gamma di tipologie di finanziamento disponibili, è importante fare una valutazione accurata delle opzioni offerte da istituti finanziari affidabili come Santander Consumer Bank.

