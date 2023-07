Gas: crollo delle quotazioni ma prezzi al consumo ancora alti. Speculazione o altro?

Il prezzo del gas è precipitato negli ultimi mesi, ma i costi per il consumatore sembrano ancora elevati. Una situazione che solleva domande sulla possibilità di speculazione o altri fattori che influenzano questa discrepanza.

Quotazioni del Dutch TTF Natural Gas in caduta libera

Il 25 agosto 2022, il prezzo del Dutch TTF Natural Gas era di €321,40, ma il 19 luglio 2023 è crollato a €21,957, registrando un drammatico calo del 90%.

Queste quotazioni giornaliere del gas che utilizziamo nelle nostre case, aziende e luoghi pubblici hanno subito un forte calo. Una situazione che sembra collegata all’accelerazione dell’inflazione e all’intervento della Banca Centrale Europea (BCE) e della Federal Reserve sui tassi d’interesse.

Ma quello che ci si aspetterebbe, per quel che riguarda gli effetti sui prezzi al consumo, non sta accadendo.

Perché i prezzi al consumo non seguono la stessa tendenza?

Una domanda che sorge spontanea è perché, nonostante il crollo delle quotazioni del gas, i prezzi al consumo non riflettano la stessa percentuale di calo.

Più che lecito quindi ipotizzare che siano attualmente in atto fenomeni speculatori o altri fattori che influenzano i prezzi al dettaglio. E si tratta di domande che urgono risposte, anche perché nel frattempo i consumatori non se la passano benissimo.

Allora non possiamo far altro che analizzare quelle che generalmente vengono addotte come motivazioni, ma che in questo caso non reggono affatto-

Solitamente, il trasporto viene addotto come motivo per il divario tra le quotazioni e i prezzi al consumo. Tuttavia, questa spiegazione sta perdendo terreno in quanto i rigassificatori esistenti hanno già adeguato i prezzi del trasporto, e quelli nuovi stanno seguendo la stessa linea. Pertanto, sembra che il problema non possa essere completamente attribuito al trasporto.

Il ruolo del Garante per la sorveglianza dei prezzi

Quindi se la quotazione del gas è in netto calo dovrebbero esserlo anche i prezzi al consumo, visto che la questione dei trasporti evidentemente non giustifica i prezzi attuali. Ma esiste una figura che dovrebbe garantire che ciò non accada? Effettivamente sì, e si chiama proprio Garante.

Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, con la sua autorevolezza, dovrebbe indagare su questa discrepanza e prendere provvedimenti per garantire che i conti tornino a favore dei consumatori. Se i costi di produzione sono drasticamente diminuiti, ci si aspetta che ciò si rifletta anche sui prezzi finali per i consumatori.

Possibilità di riduzione dei costi e dell’inflazione

Il coinvolgimento del Garante per la sorveglianza dei prezzi potrebbe avere un impatto significativo sulla riduzione dei costi al consumo e, conseguentemente, sull’inflazione generale.

La sua autorità potrebbe essere sfruttata per garantire una maggiore trasparenza nel processo di determinazione dei prezzi e per indurre una sana concorrenza tra gli attori del settore.

Quindi vediamo che la situazione attuale del gas con una caduta drastica delle quotazioni ma prezzi al consumo ancora elevati, solleva interrogativi sul ruolo di possibili speculazioni o altri fattori che influenzano questa discrepanza.

L’intervento del Garante per la sorveglianza dei prezzi potrebbe essere cruciale per garantire che i benefici derivanti dalla diminuzione delle quotazioni si riflettano effettivamente sulle tasche dei consumatori, contribuendo così a ridurre l’inflazione e promuovendo una maggiore equità nel mercato del gas. Non resta che attendere che chi di dovere intervenga, e nel frattempo pagare.

