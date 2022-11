I 15 migliori giochi di simulazione aziendale per imprenditori, e quali vantaggi offrono

Esistono dei giochi che aiutano a sviluppare abilità che tornano utili in situazioni di vita reale, e in particolare in questo caso parliamo di skill che si possono sfruttare nel mondo dell’imprenditoria.

Ci sono infatti dei giochi gestionali in cui è necessario applicare determinate strategie per poter raggiungere gli obiettivi o superare i vari livelli a seconda del gioco. E se in questo genere di giochi te la cavi piuttosto bene, potresti trovarli particolarmente divertenti e rilassanti, e potrebbero permetterti di sviluppare ulteriormente le tue abilità nella gestione delle risorse.

I giochi in questione sono dei simulatori aziendali che da una parte intrattengono i giocatori, e lo fanno da decenni, e dall’altra rappresentano un ottimo sistema per imparare come comportarsi e cosa fare in situazioni della vita reale.

Cosa sono i giochi di simulazione aziendale

Cosa sono quindi i giochi di simulazione aziendale? Il nome in realtà da sé ci dice già qualcosa. Questi giochi, che sono conosciuti anche come i giochi dei tycoon, a indicare uomini d’affari di grande successo, mettono i giocatori a capo di società immaginarie e dai vertici dovranno elaborare strategie per raggiungere il successo.

Questi strumenti di intrattenimento, disponibili su una varietà di console di gioco, ma anche come app per dispositivi mobili, aiutano ad affinare le capacità di gestione aziendale al di fuori dello stressante contesto del posto di lavoro.

Dopotutto il gioco potrebbe effettivamente ricalcare scenari che si presentano nella vita reale in contesti aziendali, ma in questo caso il rischio di fallimento non preoccupa più che tanto.

Quali sono i vantaggi di giocare a un gioco di simulazione aziendale

Ma quali sono i vantaggi pratici derivanti dal giocare ai simulatori aziendali? In realtà vi sono svariati benefici che proveremo ad elencare di seguito.

Implementa le competenze trasversali : chi gioca ai giochi di simulazione aziendale può migliorare le proprie capacità imprenditoriali senza correre il reale rischio di conseguenze spiacevoli nell’ambito della professione svolta. I giocatori mettono in pratica abilità ch vanno dalla comunicazione alla leadership, ma gli errori che eventualmente commettono non ricadono sulla loro carriera lavorativa

: chi gioca ai giochi di simulazione aziendale può migliorare le proprie capacità imprenditoriali senza correre il reale rischio di conseguenze spiacevoli nell’ambito della professione svolta. I giocatori mettono in pratica abilità ch vanno dalla comunicazione alla leadership, ma gli errori che eventualmente commettono non ricadono sulla loro carriera lavorativa implementa le competenze tecniche : i giochi di simulazione aziendale non permettono solo di migliorare le proprie competenze trasversali, ma anche le competenze tecniche. Infatti i giocatori possono affinare le abilità tecniche specifiche per un mercato, nel gioco possono approfondire le conoscenze di un settore specifico, come lo sviluppo di giochi, la gestione medica, o l’influenza sui canali social

: i giochi di simulazione aziendale non permettono solo di migliorare le proprie competenze trasversali, ma anche le competenze tecniche. Infatti i giocatori possono affinare le abilità tecniche specifiche per un mercato, nel gioco possono approfondire le conoscenze di un settore specifico, come lo sviluppo di giochi, la gestione medica, o l’influenza sui canali social permette di rilassarsi e divertirsi : se sei un professionista che si dedica per diverse ore al giorno alla propria attività lavorativa, non guasta avere un modo intelligente per scaricare lo stress alla fine della giornata. I giochi di simulazione aziendale possono essere un ottimo modo per rilassarsi e al tempo stesso affinare abilità importanti per la propria carriera.

: se sei un professionista che si dedica per diverse ore al giorno alla propria attività lavorativa, non guasta avere un modo intelligente per scaricare lo stress alla fine della giornata. I giochi di simulazione aziendale possono essere un ottimo modo per rilassarsi e al tempo stesso affinare abilità importanti per la propria carriera. incoraggia il teambuilding: i manager di grandi aziende sono sempre alla ricerca di un ottimo esercizio di teambuilding sul posto di lavoro e i simulatori aziendali possono essere un ottimo modo per lavorare sul gruppo, mettendo insieme personalità diverse in un modo produttivo.

I migliori giochi di simulazione aziendale

Se non hai mai provato un gioco di simulazione aziendale, o se ne conosci alcuni ma hanno sempre deluso le tue aspettative, allora proviamo a suggerirti quelli che, secondo noi, sono i 15 migliori giochi di questa tipologia.

Scegliere quello adatto tuttavia può risultare comunque difficile, e questo dipende naturalmente non solo dalle caratteristiche e dai gusti del giocatore, ma anche dall’ambito lavorativo e dal contesto aziendale nel quale è interessato a cimentarsi.

Esistono infatti giochi che sono ambientati in settori anche completamente diversi e distanti, in alcuni puoi provare a controllare un intero sistema economico, in altri devi solo portare avanti la tua piccola impresa.

1. Capitalism Lab (laboratorio di capitalismo)

Il primo lancio di questo gioco risale al 2012. Capitalism Lab sfida i giocatori a diventare imprenditori di grande successo. Nel corso del loro viaggio per espandere le proprie attività e incrementare i propri profitti, i giocatori competono in una varietà di mercati contro un assortimento di diverse società concorrenti.

Il giocatore, in qualità di CEO della società, deve sfruttare le proprie capacità imprenditoriali per superare sfide del mondo reale, come la bancarotta e le acquisizioni.

2. Sim Companies (Compagnie Sim)

Questo è un gioco di simulazione aziendale in cui il giocatore è incaricato di costruire un’azienda partendo da zero. I giocatori competono uno contro l’altro, cercando di trovare e sfruttare le aperture del mercato.

Si tratta di un gioco gratuito che utilizza un modello di simulazione economica avanzato per offrire l’esperienza di gioco più realistica e stimolante, inclusi prezzi, influenza e cartelli.

3. Marketplace Simulations (Simulazioni di Mercato)

Il gioco Marketplace Simulations offre situazioni del mondo reale ambientate in un contesto competitivo con le simulazioni del mercato.

Gli studenti di economia possono mettere alla prova le proprie competenze che gli daranno un preciso vantaggio nel mercato del lavoro con questo ottimo strumento di apprendimento.

Marketplace Simulations presenta esercizi coinvolgenti simili a giochi che consentono di sperimentare strategie aziendali.

4. Virtonomics

In questo gioco di simulazione aziendale in modalità multiplayer i giocatori devono costruire le loro aziende virtuali per diventare imprenditori di successo nel mondo di Virtonomics.

Lo scopo è quello di sviluppare una startup immaginaria scegliendo tra diversi settori. Ci sono inoltre varie modalità di gioco: imprenditore, guerra d’affari e magnate Virtonomics.

5. YouTubers Life

Questo gioco di permette di imparare a gestire un canale YouTube senza nemmeno avere un canale YouTube. Se ti sei chiesto qualche volta come debba essere il lavoro di content creator, e se saresti capace di conquistare un pubblico ampio rendendo popolare il tuo canale, questo è il gioco che fa al caso tuo.

I giocatori di YouTuber Life devono infatti districarsi tra le varie insidie legate al lavoro di content creator e dell’influenza sui social media, cercando di ottenere il maggior numero di iscritti e il maggior numero di visualizzazioni possibile.

Puoi iniziare a giocare a YouTuber Life con attrezzature di base, e poi espandere man mano gli strumenti a tua disposizione, man mano che il tuo canale continua a crescere insieme al tuo pubblico.

6. Constructor Plus

Constructor Plus è stato definito la soluzione di gioco definitiva per il magnate moderno. In questo gioco i giocatori dovranno riuscire a costruire una intera città piena di aziende, con inquilini non sembre graditi, e rivali da respingere.

Di volta in volta potrai costruire uno degli oltre 140 edifici, dai grattaceli alle case mobili.

7. Crossroad Inn (La Locanda dell’Incrocio)

Se vuoi provare a creare il tuo impero alberghiero, Crossroad Inn è il simulatore perfetto. Si tratta infatti di un simulatore di gestione del tempo ambientato in un mondo fantastico.

I giocatori costruiscono e gestiscono una taverna, completando le sfide e sforzandosi di soddisfare gli avventori in visita. Si migliorano quindi gli interno dei locali, i servizi offerti ai clienti, e il menu della locanda.

8. Motorsport Manager

Ci sono alcuni simulatori aziendali che sono così educativi che risulta difficile avere la percezione che si tratta solo di un videogame. È il caso di Motorsport Manager, che offre qualcosa di molto diverso dal classico gioco di corse, perché qui la squadra sei tu a gestirla.

Si tratta infatti di un gioco di strategia che simula la gestione delle corse. Per avere successo i giocatori devono assumere i migliori piloti, costruire auto migliori e immergersi nel mondo delle corse.

9. Two Point Hospital

Two Point Hospital, la cui traduzione in italiano dovrebbe essere in teoria Ospedale a due Punti, è un popolare gioco di simulazione aziendale sviluppato da Two Point Studios.

I giocatori devono costruire l’ospedale Two Point partendo da zero, quindi gestire con successo un’operazione sanitaria. Il versatile Two Point Hospital consente ai giocatori di progettare uno spettacolare centro medico, gestendo anche il personale più indisciplinato e curando malattie insolite.

10. Space Warlord Organ Trading Simulator (Simulatore di scambio di organi Space Warlord)

In questo gioco ti ritrovi a districarti in un mercato basato sullo scambio di organi con dozzine di commodities in un simulatore di affari particolarmente avvincente.

I giocatori di Space Warlord Organ Trading agiscono come commercianti di organi in un mercato spietato pieno di carne viva. Per avere successo in questo gioco devono commerciare con personaggi ambigui e impedire agli organi di vampiri succhia-sangue di distruggere il resto della merce.

11. Planet Coaster

Questo è uno dei giochi che hanno riscosso maggior successo tra chi aspira a diventare un uomo d’affari. Planet Coaster è un videogioco di simulazione di costruzione e gestione che sfida i giocatori a costruire un fantastico parco divertimenti.

Per avere successo in Planet Coaster, i giocatori devono riuscire a costruire le giostre più spettacolari, tra montagne russe e parchi a tema. Lo scopo è quello di attirare quanti più visitatori possibile, gestendo fondi illimitati e guadagnando quanto più possibile mentre il parco divertimenti diventa sempre più grande.

12. Rollercoaster Tycoon

Il tema è sempre quello dei parchi divertimento, ma qui abbiamo la famosissima serie di giochi di simulazione aziendale Rollercoaster Tycoon, in cui il giocatore viene sfidato a costruire e gestire il parco a tema dei suoi sogni.

I giocatori possono rilassarsi e divertirsi mentre costruiscono e personalizzano montagne russe uniche e fanno pratica con l’amministrazione aziendale mentre imparano a padroneggiare la gestione di parchi divertimento aperti tutto il giorno.

13. Game Dev Story

Prova a perfezionare le tue capacità imprenditoriali divertendoti con questo gioco che nasce per console Nintendo Switch, ma ora disponibile anche per altre piattaforme.

In Game Dev Story i giocatori devono gestire una società di sviluppo di videogiochi e creare un gioco da un milione di copie vendute. Hai quindi la possibilità di essere uno sviluppatore di giochi e creare un gioco bestseller con tutte le carte in regola per offrire divertimento, creatività, grafica accattivante e audio di alta qualità.

14. Space Company Simulator

Questo realistico simulatore di gestione aziendale sfida le capacità di pianificazione dei giocatori mentre cercano di lanciare con successo la prima missione con equipaggio umano sul pianeta Marte.

In Space Company Simulator potrai competere per diventare la principale compagnia di viaggi spaziali leader del settore mentre progetti la missione più importante della storia.

Nel percorso verso il raggiungimento di questo importante obiettivo i giocatori devono svolgere compiti come quello di assumere nuovo personale, potenziare la tecnologia di cui dispongono e progettare razzi all’altezza del compito.

15. Transport Fever

Questo è il gioco ideale per chi vuole apprendere le doti del manager e imparare a dirigere una importante società, ma al tempo stesso è un amante dei treni.

Con Transport Fever i giocatori sono chiamati a diventare magnati delle ferrovie, ma non solo in realtà, perché nel gioco si finisce per gestire anche aerei e navi.

I giocatori di Trasport Fever quindi opereranno nel settore dei trasporti a 360 gradi, non si concentreranno solo sulle ferrovie, ma gli sarà affidato l’incarico di costruire anche grani aeroporti e porti. Il gioco parte dal 1850, ma con il passare del tempo anche le opzioni di trasporto disponibili diventano sempre più numerose.

