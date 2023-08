I risparmi degli italiani rischiano di sparire a causa dell’inflazione? Ecco cosa ha spiegato Carlo Cottarelli!

L’inflazione è uno dei fenomeni economici più complessi che influenzano le economie di tutto il mondo. Si manifesta con un aumento generalizzato e sostenuto dei prezzi dei beni e dei servizi, diminuendo così il potere d’acquisto della moneta e incidendo sul tenore di vita delle persone.

Euro

Questo fenomeno può avere diverse cause, tra le quali ci sono la domanda e l’offerta. Quando la domanda di beni e servizi supera l’offerta disponibile, i prezzi tendono ad aumentare. Un’altra causa è l’aumento dei costi di produzione, come il costo delle materie prime o della manodopera.

L’inflazione può avere impatti significativi sull’economia e sulla società. Uno degli effetti più evidenti è la riduzione del potere d’acquisto della moneta. Con prezzi più alti, i consumatori possono acquistare meno beni e servizi con la stessa quantità di denaro. Per le imprese, l’inflazione può influenzare negativamente le decisioni di investimento e la pianificazione futura, poiché l’incertezza sui prezzi può rendere difficile valutare i costi futuri.

I governi e le banche centrali utilizzano diverse politiche per contrastare l’inflazione quando diventa eccessiva o pericolosa per l’economia. Una delle misure più comuni è l’aumento dei tassi di interesse per ridurre la spesa e gli investimenti delle imprese e dei consumatori, contribuendo a frenare la domanda e, di conseguenza, l’aumento dei prezzi. Inoltre, le banche centrali possono intervenire nel mercato valutario per influenzare il valore della moneta nazionale rispetto ad altre valute.

L’erosione dei risparmi si abbatte sugli italiani: cosa sta succedendo?

L’inflazione senza precedenti sta causando una significativa erosione del patrimonio degli italiani, configurando la più grande “patrimoniale” nella storia del Paese. Questa prospettiva è stata espressa da Carlo Cottarelli attraverso un tweet rivolto al vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani.

Sostanzialmente in termini monetari, guardando all’inflazione sui rispari, si stima che saranno coinvolti circa 200 miliardi di euro dei depositi bancari degli italiani, quindi dei risparmi.

Soldi

Cos’è l’inflazione sui risparmi?

L’effetto dell’inflazione sui risparmi aiuta a capire qual è il rischio secondo Carlo Cottarelli: se una persona possiede 200 euro in banca all’inizio dell’anno e l’inflazione media è del 10% nel corso dell’anno, il valore reale di quei soldi diminuirà del 10% e si ridurrà a 180 euro. Se pensiamo che il Paese ha vissuto un’inflazione crescente dal 2021 al 2022 (passando dal 5% al 12%) e nel 2023 si prevede al 4% allora la situazione è diventata preoccupante.

A trarre vantaggio da questa situazione sono soltanto i debitori perché alla riduzione del valore dei risparmi corrisponde una riduzione dei debiti. Quindi, i creditori vedono ridursi il valore reale del proprio credito.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!