Tra i numerosi asset ai quali possono ricorrere gli investitori per mobilitare e tentare di accrescere il proprio capitale non rientrano solo strumenti finanziari come le azioni e i bond, ma anche svariati beni reali. In questo secondo gruppo è possibile includere gli immobili, le materie prime, gli oggetti da collezione, le opere d’arte e i metalli preziosi, compreso l’oro.

Chi scegliere quest’ultimo asset può decidere di investire in lingotti d’oro oppure in monete rare o da investimento. Indipendentemente dal prodotto sul quale si decide di puntare, è molto importante prestare attenzione alle truffe e ai raggiri, ormai all’ordine del giorno in ogni settore.

In questo breve articolo focalizzeremo l’attenzione sui lingotti d’oro e andremo a scoprire come evitare di investire il proprio denaro in prodotti contraffatti, falsificati o provenienti da traffici illeciti.

Lingotti d’oro: le contraffazioni più comuni

I lingotti d’oro possono essere soggetti a diverse tipologie di falsificazioni e contraffazioni. Le principali riguardano:

la caratura : questo tipo di falsificazione consiste nella commercializzazione di lingotti realizzati, anziché con oro puro, con un mix di leghe d’oro e metalli vari. In questo caso, i lingotti possono presentare il peso specifico corretto, ma hanno un livello di purezza molto inferiore rispetto a quello dichiarato;

: questo tipo di falsificazione consiste nella commercializzazione di lingotti realizzati, anziché con oro puro, con un mix di leghe d’oro e metalli vari. In questo caso, i lingotti possono presentare il peso specifico corretto, ma hanno un livello di purezza molto inferiore rispetto a quello dichiarato; la placcatura: in questo caso, l’acquirente si trova tra le mani un lingotto realizzato con metalli di vario genere e placcato d’oro al fine di imitare l’aspetto dei veri lingotti d’oro.

Un altro tipo di falsificazione, utilizzata soprattutto per commercializzare lingotti ottenuti in modo illecito, riguarda la modifica del marchio del produttore.

Come proteggersi dalle truffe

I lingotti d’oro falsificati e contraffatti non sono sempre facili da distinguere da quelli veri e caratterizzati dal corretto livello di purezza. Sebbene alcuni siano facilmente riconoscibili da chi ha un minimo di esperienza nel settore, altri sono fatti così bene da riuscire a trarre in inganno anche gli investitori più esperti.

Il primissimo passo da compiere per tutelare il proprio capitale consiste nel fare affidamento esclusivamente su operatori professionali in oro autorizzati dalla Banca d’Italia. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, si preferisse effettuare l’acquisto presso privati o altri soggetti, sarebbe opportuno, prima di effettuare il pagamento, chiedere un parere professionale a un esperto del settore in possesso delle competenze necessarie per identificare i lingotti falsificati.

Individuare i lingotti falsi

I metodi per individuare, prima o dopo l’acquisto, i lingotti d’oro falsi sono svariati. I più semplici e immediati consistono nel controllare la presenza di tutte le punzonature obbligatorie, come il marchio del produttore e dell’ente certificante, il numero di serie e il peso del lingotto, il suo grado di purezza.

Tutti questi elementi possono comunque essere imitati alla perfezione e, in alcuni casi, possono trarre in inganno anche gli esperti. Per fortuna, esistono delle tecniche che consentono di individuare a colpo sicuro i lingotti contraffatti. In particolare, è possibile ricorrere al test della calamita e a quello dell’acido nitrico per smascherare i lingotti contenenti leghe ferrose – nel primo caso – o altri tipi di metalli non protetti da placcatura – nel secondo.

