Investimento 100% garantito eToro: le perdite le copre il broker, come funziona

Gli investimenti garantiti sono il sogno di ogni investitore. Chiunque vorrebbe investire con la garanzia di guadagnare sempre correndo zero rischi. In pratica si tratterebbe di iniziare a fare trading sapendo già che si avranno dei rendimenti senza alcun rischio di incappare in perdite. Non è necessario essere dei grandi esperti di finanza per capire che ciò è impossibile e che gli investimenti 100% garantiti non esistono.

Ma è davvero sempre così o ci sono delle eccezioni che, per quanto rarissime, comunque, di tanto in tanto si presentano? Alcuni nostri lettori ci hanno segnalato l’iniziativa del broker eToro. La celebre piattaforma di social trading ha lanciato una promo con cui consente di investire in tecnologia in modo 100% garantito. In pratica, in base a quello che ci hanno riportato alcuni lettori, eToro offre una garanzia del capitale al 100% garantendo i profitti maturati sull’importo dell’investimento e coprendo eventuali perdite.

In pratica si profilerebbe un investimento a zero rischio con il trader che ha la certezza, ancora prima di investire, che potrà solo guadagnare mentre le perdite saranno a rischio zero.

100% CAPITAL GUARANTEE è lo slogan scelto da eToro per questa campagna che è dedicata agli investimenti in tecnologia. La denominazione dice tutto e per questo abbiamo deciso di approfondire.

Nei prossimi paragrafi spiegheremo in modo rapido come funziona l’investimento 100% garantito con eToro, quali sono i requisiti da rispettare e quali sono gli obblighi a carico del trader e del broker.

Ci siamo infatti resi conto che è vero che nessun investimento è garantito, ma con la promozione di eToro può esserlo e anche fino al 100%.

Cosa è 100% investimento garantito di eToro

Come i nostri lettori certamente già sanno, su BorsaInside siamo soliti dare molto spazio al broker eToro. Questo è un riconoscimento dovuto visto che è eToro è uno dei broker più usati al mondo ed è assolutamente affidabile. Sul rispetto normativo, quindi, non ci sono dubbi.

Detto questo, per consentire a tutti di investire in tecnologia, eToro ha lanciato nei giorni scorsi la garanzia del capitale al 100 per cento. In pratica dal 20 maggio 2024 al 30 giugno 2024, sarà possibile investire nello Smart Portfolio Tactical-Edge con la certezza che sarà possibile solo guadagnare e mai perdere. Proprio così: gli eventuali guadagni finiscono nel portafoglio del trader mentre in caso di eventuali perdite subentra la garanzia del broker che copre il tutto.

100% investimento garantito di eToro è una promozione che si applica solo allo Smart Portfolio Tactical-Edge di eToro, un portafoglio su misura sviluppato appositamente per questa offerta limitata creato per cogliere in modo efficace le opportunità di crescita nei titoli top tecnologici attraverso il 25% della performance di eToro BigTech Smart Portfolio di eToro.

Su tutti gli altri smart portfolio e su tutti gli altri asset che compongono l’offerta eToro la promo non si applica. Quindi, come è anche logico che sia, ad eccezione dello Smart Portfolio Tactical-Edge, gli altri investimenti effettuati con eToro non solo garantiti. Non solo ma anche per quello che riguarda l’asset che offre il rendimento 100% garantito ci sono dei precisi vincoli da rispettare che vedremo successivamente.

Ad ogni modo chi era in attesa di investire in tecnologia, può sicuramente approfittare dell’iniziativa di eToro visto che lo Smart Portfolio Tactical-Edge è un asset calibrato proprio sulla tecnologia ma in modo trasversale (quindi si investe su più asset e non su una singola azione tech e ciò riduce il livello di rischio) e che il capitale investito è garantito.

Come funziona l’investimento 100% garantito di eToro

Per avere la garanzia 100% sull’investimento nello Smart Portfolio Tactical-Edge di eToro è necessario soddisfare alcuni requisiti. Oltre al periodo di adesione che, come detto, va dal 20 maggio 2024 al 30 giugno 2024, è necessario investire almeno 10.000$ nello Smart Portfolio Tactical-Edge. Tale importo può arrivare dai fondi già disponibili nel saldo del conto eToro al 30 aprile 2024 che da nuovi depositi effettuati tra il primo maggio e il 30 giugno 2024.

Quindi è necessario un investimento di almeno 10.000$ esclusivamente sul Smart Portfolio Tactical-Edge. I 10.000$ non devono essere investiti in altri asset. Non basta, quindi, che ci sia un deposito di questa cifra ma essa va investita in questo apposito Smart Portfolio.

La terza condizione per avere accesso al 100% garantito di eToro riguarda la durata dall’investimento che deve restare attivo almeno fino al primo luglio 2026 per beneficiare della garanzia del capitale. Attenzione però perchè la posizione può essere chiusa in qualsiasi momento, mantenendo gli eventuali profitti ma la protezione del capitale viene assicurata solo se l’investimento è tenuto attivo fino al primo luglio 2026.

Tirando quindi le somme, pur tenendo conto di numerosi vincoli (normali visto che si tratta del massimo che una promo può dare ossia il 100% garanzia di rendimento e 0 rischio di perdite), l’investimento 100% garantito eToro sullo Smart Portfolio Tactical-Edge è certamente un’opzione da considerare.

Possono accedere alla promo anche i nuovi clienti che dovranno aprire un conto con il broker (qui la pagina ufficiale), effettuare un deposito di almeno 10.000$ e quindi investire almeno 10.000$ nello Smart Portfolio Tactical-Edge mantenendo l’investimento fino al 30 giugno 2026.

