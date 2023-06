La BCE alza ancora i tassi di interesse. Ecco perché è una politica monetaria rischiosa

La recente decisione della Banca Centrale Europea (BCE) di aumentare i tassi di interesse potrebbe rivelarsi un grave errore. Mentre l’economia del Vecchio Continente fatica a trovare un minimo di stabilità, esistono argomenti validi per sostenere che questa mossa ignori le cause temporanee dell’inflazione e metta a rischio l’economia e i bilanci dei grandi debitori dell’eurozona.

Proviamo ad analizzare quindi le ragioni per cui la BCE dovrebbe adottare una politica monetaria di segno opposto e considerare politiche flessibili che tengano conto del contesto attuale.

Qual è l’obiettivo della BCE e l’attuale stato dell’inflazione

L’obiettivo della BCE è mantenere l’inflazione intorno al 2%. Nonostante l’inflazione nell’eurozona sia scesa al 6,1% a maggio, è importante considerare che molti economisti e commentatori credono che l’aumento dell’inflazione sia legato a fattori temporanei come gli shock geopolitici e i prezzi dell’energia.

Pertanto, la BCE dovrebbe valutare attentamente se sia necessario aumentare ulteriormente i tassi di interesse e per quanto tempo durerà il rialzo dei tassi per i mutui.

Quali sono i rischi legati ad una politica monetaria restrittiva

Una politica monetaria restrittiva potrebbe creare rischi eccessivi per l’economia se le cause dell’inflazione sono temporanee. Un’eccessiva restrizione potrebbe portare a una recessione economica e aumentare i costi per i grandi debitori dell’eurozona, come gli Stati sovrani con elevati debiti pubblici. La BCE dovrebbe considerare tali rischi e adottare una politica monetaria più cauta.

La BCE potrebbe commettere lo stesso errore della Federal Reserve (FED) degli Stati Uniti, che ha ritardato l’aumento dei tassi di interesse nel 2021. Questa decisione si è basata su una valutazione errata dell’inflazione come un fenomeno temporaneo, creando un’interpretazione distorta della situazione. Per evitare di ripetere gli stessi errori, la BCE dovrebbe prendere decisioni basate su una valutazione accurata dell’economia attuale.

Invece di continuare ad alzare i tassi di interesse, la BCE potrebbe adottare politiche flessibili che tengano conto delle cause temporanee dell’inflazione. Una strategia graduale e basata sui dati potrebbe essere più appropriata, consentendo all’economia di adattarsi senza compromettere la stabilità dei prezzi a lungo termine. Questo approccio fornirebbe maggiore sicurezza agli operatori economici e finanziari e ridurrebbe il rischio di una recessione.

