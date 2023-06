La Fed potrebbe innescare nuovi crolli nei mercati, ecco cosa temono gli investitori

La recente riunione della Federal Reserve (Fed) ha sollevato preoccupazioni tra gli investitori riguardo all’effetto che potrebbe avere sui mercati. Mentre le azioni negli Stati Uniti continuano a salire, gli analisti mettono in guardia sugli eventuali rischi. Ma quali sono i motivi per cui la Fed potrebbe innescare nuovi crolli nei mercati e come mai gli investitori si trovano di fronte a una scelta difficile?

La tregua nella campagna di rialzi dei tassi

La Federal Reserve ha annunciato una pausa nella sua aggressiva campagna di rialzi dei tassi di interesse che è durata 15 mesi. Nonostante questa decisione, la banca centrale ha segnalato la necessità di continuare a stringere sulla politica monetaria per affrontare l’inflazione ancora persistente.

Questo messaggio che conferma una linea rigida da parte della Fed è stato comunicato proprio mentre si osservava un forte rally nel mercato azionario. Gli investitori si trovano quindi di fronte a un enigma: come mantenere l’esposizione al rialzo delle azioni proteggendosi contemporaneamente dai potenziali sconvolgimenti che una politica monetaria più restrittiva potrebbe portare?

Sebbene la Fed abbia mantenuto i tassi stabili, ha indicato che i costi di indebitamento potrebbero aumentare entro la fine dell’anno per reagire a un’economia ancora solida e a un’inflazione in calo più lento. Molti investitori ritengono che ulteriori aumenti dei tassi difficilmente fermeranno il rally delle azioni statunitensi che ha già registrato una notevole crescita.

Tuttavia, alcuni trader sono preoccupati che una politica monetaria più restrittiva aumenti le possibilità di turbolenze nel sistema finanziario, simili a quelle viste durante la crisi bancaria dello scorso anno. Settori come gli immobili commerciali sono particolarmente vulnerabili a un aumento dei tassi e a una riduzione della liquidità, il che potrebbe avere ripercussioni sulle banche e sull’economia in generale.

Le opinioni degli esperti

Diversi esperti del settore finanziario hanno espresso preoccupazione riguardo a una possibile inversione di tendenza. Josh Emanuel, chief investment officer di Wilshire, ritiene che sia pericoloso sottopesare le azioni e suggerisce di evitare attività che potrebbero subire un impatto negativo se si verificasse uno stress improvviso nei mercati.

James St. Aubin, chief investment officer di Sierra Investment Management, ha aggiunto posizioni azionarie durante il rally ma rimane in guardia per eventuali stress nel sistema bancario.

Jeffrey Gundlach, CEO di DoubleLine Capital, ha avvertito che una politica di aumento dei tassi potrebbe causare problemi significativi. Ha consigliato di aumentare le allocazioni in obbligazioni di alta qualità e ridurre le partecipazioni azionarie.

Le incertezze riguardo alla decisione della Fed

Le reazioni alla decisione della Federal Reserve hanno evidenziato diversi dubbi sull’efficacia della mossa e sulla comunicazione di Powell. Vincent Reinhart, un ex membro della Fed con oltre 20 anni di esperienza, ha definito la decisione di mercoledì “un errore di politica avvolto in un errore di comunicazione”.

Secondo Reinhart, l’errore politico della Fed è stato il mancato adeguamento alle solide indicazioni economiche che sono emerse dalla riunione di maggio, nonostante l’impegno costante a essere “dipendente dai dati”. Ha inoltre sottolineato l’errore di comunicazione della Fed nel seminare aspettative di una pausa, cinque settimane fa, che ha reso la banca centrale riluttante ad adattarsi alle nuove circostanze.

Alcuni economisti hanno notato una crescente divisione tra i membri del comitato decisionale della Fed. Prima della riunione di questa settimana, erano emerse divergenze tra i funzionari sulla quantità di restrizione da imporre ai mutuatari.

Coloro che sostenevano un approccio più prudente hanno citato la possibilità che gli effetti cumulativi delle misure restrittive della Fed non si fossero ancora manifestati. Nel frattempo, i falchi hanno evidenziato il mancato progresso nell’eliminare l’inflazione core, che esclude i costi volatili di cibo ed energia.

Secondo gli economisti di LH Meyer, una società di ricerca, sembra che l’incontro del comitato sia stato caratterizzato da divisioni, in cui tutti hanno ottenuto qualcosa ma nessuno ha ottenuto tutto.

Dean Maki, responsabile dell’economia statunitense presso Point72 Asset Management, ha avvertito che i dati precedenti alla riunione di luglio difficilmente allevieranno le preoccupazioni dei falchi della Fed, e la tensione tra i funzionari probabilmente persisterà fino a quando la banca centrale implementerà l’aumento dei tassi il prossimo mese.

Tiffany Wilding, capo economista statunitense di Pimco, si aspetta che la Fed aumenti il tasso di riferimento a luglio, ma si mostra scettica riguardo al secondo aumento successivo. La sua previsione si basa sulla sua opinione che l’economia rallenterà in modo più deciso in futuro. Al tempo stesso, sottolinea che la politica monetaria sembra improvvisamente troppo restrittiva, suggerendo che un’ulteriore valutazione delle misure potrebbe essere necessaria.

