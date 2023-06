Lavori che si possono fare con la terza media, ecco quali sono e come trovarli

Molte persone si chiedono quali lavori siano accessibili a coloro che hanno solo la licenza media e desiderano inserirsi nel mercato del lavoro senza un diploma. La buona notizia è che esistono diverse mansioni disponibili sia nel settore pubblico che in quello privato, tuttavia è importante sottolineare che una formazione adeguata è essenziale per entrare nel mondo lavorativo con successo.

Nel settore pubblico, vi sono concorsi pubblici che non sono esclusivamente riservati a laureati o diplomati. Alcuni di questi concorsi sono aperti anche a coloro che hanno la licenza media e offrono l’opportunità di iniziare a lavorare all’interno della Pubblica Amministrazione.

Ad esempio, è possibile essere assunti dalle aziende sanitarie come Operatore Socio Sanitario (OSS), una figura che non richiede particolari titoli di studio ma richiede l’ottenimento di un attestato attraverso un corso di formazione.

Allo stesso modo, nel campo della Pubblica Amministrazione, è possibile aspirare a diventare operatori scolastici e far parte del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola (personale ATA) anche con la sola licenza media.

Nel settore privato, le opportunità per coloro che non hanno il diploma sono più ampie. Ci sono numerosi lavori che possono essere svolti con la licenza media, ma anche in questo caso è fondamentale investire in corsi di formazione per acquisire le competenze richieste dal mercato del lavoro attuale.

Ecco alcuni esempi di lavori che possono essere svolti anche con la sola licenza media:

Camerieri e commessi: per questi ruoli non sono richiesti particolari titoli di studio, ma con impegno e dedizione è possibile progredire nella carriera. Pizzaiolo e pasticcere: sono due mestieri molto ricercati nel settore della ristorazione, dove formazione ed esperienza sono più importanti dei titoli di studio. Estetista e parrucchiere: anche in questo caso, l’esperienza pregressa può aiutare a posizionarsi bene nel mercato del lavoro. Pet sitter: un lavoro ideale per gli amanti degli animali, che con tempo e dedizione può portare a un’ottima retribuzione. Fotografo: anche in questo caso, è consigliabile seguire corsi di formazione per specializzarsi in un settore specifico della fotografia. Agente immobiliare: sia come dipendente che come lavoratore autonomo, è possibile intraprendere la carriera di agente immobiliare anche senza particolari titoli di studio.

Per trovare queste opportunità lavorative, è possibile consultare annunci di lavoro su siti specializzati, rivolgersi a agenzie di collocamento o fare ricerche presso le aziende interessate. Inoltre, è consigliabile essere proattivi nell’acquisire competenze specifiche attraverso corsi di formazione, stage o esperienze lavorative, al fine di migliorare le proprie prospettive e opportunità di carriera.

Come e dove trovare lavoro con la terza media

Per chi desidera trovare lavoro con la terza media, è fondamentale dedicarsi alla creazione di un curriculum vitae (CV) e di una lettera di presentazione convincenti. Oggi esistono diversi siti web che offrono modelli personalizzabili per creare una documentazione che attiri l’attenzione delle aziende durante il processo di candidatura. È importante scegliere il modello giusto in base al ruolo per cui ci si sta candidando.

Chi pensa che trovare lavoro con la sola terza media sia impossibile commette un grosso errore. Le aziende attuali non sono interessate solo ai titoli di studio dei candidati, ma prestano attenzione anche all’esperienza e alle competenze pratiche dimostrate.

Pertanto, è importante investire nella propria formazione. Esistono corsi organizzati dalle Regioni che non richiedono il pagamento di alcuna somma per partecipare. Inoltre, è consigliabile rivolgersi ai Centri per l’Impiego, i quali possono fornire consigli su percorsi di formazione personalizzati per migliorare la quantità e la qualità delle proprie competenze.

Per coloro che desiderano lavorare nel settore pubblico, è fondamentale consultare regolarmente la Gazzetta Ufficiale Concorsi ed Esami, dove vengono pubblicati i bandi di concorso, al fine di non perdere alcuna opportunità.

Per chi è interessato a lavorare nel settore privato, le piattaforme online per la ricerca di lavoro rappresentano una buona risorsa. Le aziende pubblicano annunci completi di requisiti e modalità di candidatura su queste piattaforme.

Inoltre, non bisogna sottovalutare la possibilità di inviare una candidatura spontanea. Anche questa azione può essere effettuata comodamente da casa, online, accedendo al sito web dell’azienda e visitando la sezione “Lavora con noi”.

