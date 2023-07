Partite IVA e PMI: arriva il concordato preventivo?

C’è aria di cambiamento per Partite IVA e PMI: in cosa potrebbero essere coinvolte per 2 anni?

In Italia, le tasse e le imposte costituiscono un labirinto che spesso può risultare intricato e difficile da comprendere per i contribuenti e le imprese. D’altronde è il risultato di anni di evoluzione, riforme e adattamenti alle esigenze economiche e sociali del Paese.

Il sistema fiscale italiano si basa su diverse fonti di entrate, tra cui le imposte dirette (come l’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle società) e le imposte indirette (come le imposte ricavate da beni e servizi).

Tuttavia è diventato complicato da comprendere a causa della sua elevata complessità normativa: le leggi fiscali sono spesso intricate e variabili r e questo può portare a errori nelle dichiarazioni dei redditi e a controversie con l’Agenzia delle Entrate.

A rendere complicato il tutto sono anche le aliquote fiscali, cioè il tasso che si applica sulla base imponibile per calcolare il tributo e che varia a seconda del tipo di reddito o di attività economica.

Riforma Fiscale: cosa potrebbe cambiare per Partite IVA e PMI?

Nel panorama delle politiche fiscali, la Riforma Fiscale ha introdotto un concetto rivoluzionario: il “concordato preventivo” tra piccole imprese e l’Agenzia delle Entrate. L’obiettivo è cambiare le regole per le PMI e le Partite IVA, con possibili implicazioni significative sull’economia e la gestione delle imposte.

Il cuore della questione risiede nella possibilità di bloccare gli importi delle tasse per due anni, garantendo alle imprese coinvolte un periodo di stabilità fiscale. Sostanzialmente l’Agenzia delle Entrate utilizzerà i dati ottenuti tramite fatturazione elettronica e scontrini telematici per formulare proposte impositive personalizzate.

Cosa comporta il concordato preventivo?

La semplificazione di calcolo delle imposte indicato dal concordato preventivo permette alle Partite IVA e PMI imprese di avere una base imponibile stabilita in base ai dati forniti, offrendo un controllo maggiore sulla propria situazione tributaria e ridurre i rischi di contenziosi fiscali.

L’eliminazione dei complessi adempimenti fiscali e la base imponibile bloccata per due anni potrebbero favorire un aumento della produttività delle realtà coinvolte e una spinta della crescita economia specie perché, se il reddito guadagnato effettivamente risulterà superiore, non dovranno corrispondere nulla.

