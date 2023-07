SUV elettrici a rischio incendio, non metteteli in garage. Jaguar richiama gli i-Pace

Jaguar Land Rover (JLR) ha emesso un richiamo per 6.400 SUV elettrici i-Pace negli Stati Uniti a causa del pericolo di incendi spontanei derivanti dal surriscaldamento della batteria ad alta tensione.

Questa informazione è stata resa pubblica dalla National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) statunitense, che ha specificato che il richiamo riguarda i veicoli i-Pace consegnati tra il 2019 e il 2023.

Il problema sembra essere legato alle batterie EV prodotte da LG Energy Solutions, che hanno portato a richiami simili in altre cinque case automobilistiche a causa del rischio di incendio. Uno dei richiami più rilevanti riguardava le Ford F-150 Lightning.

Secondo la NHTSA, Jaguar Land Rover ha segnalato otto casi in cui i veicoli i-Pace hanno preso fuoco, ma fortunatamente non sono stati riportati incidenti o feriti.

