Taxi volanti a Chicago entro il 2026, i progressi di United Airlines

Il futuro della mobilità urbana sembra essere sempre più destinato ad essere dominato dai veicoli elettrici a decollo verticale (eVTOL). Ci sono molte aziende che stanno lavorando a questa tecnologia, ma per ora sembra che sia United Airlines ad essersi avvicinata di più agli obiettivi più ambiziosi, diventando una delle prime ad aver raggiunto risultati concreti, grazie alla collaborazione con la startup Heart Aerospace.

Heart Aerospace sta sviluppando infatti un velivolo 100% elettrico in grado di trasportare fino a 19 persone per circa 400 km con una sola carica. United Airlines si è detta fiduciosa di poter utilizzare questi taxi volanti già a partire dal 2026 per le tratte extraurbane.

Entro il 2026 un servizio di taxi volanti a Chicago

Ma non è tutto: la compagnia aerea sta anche collaborando con Archer per creare un servizio di taxi volanti urbano a Chicago, utilizzando l’aeroporto O’Hare e il Vertiport Chicago come “basi”. Il modello di Archer, il Midnight, può ospitare quattro passeggeri e i relativi bagagli per un’autonomia di 160 km.

Ma come risolvere il problema della ricarica? Archer ha sviluppato un sistema in cui il velivolo effettua voli frequenti di circa 30 km, fermandosi ogni volta per 12 minuti per allungare l’autonomia. In questo modo, i passeggeri possono salire a bordo e sistemare i bagagli senza dover aspettare troppo a lungo.

Per quanto riguarda l’infrastruttura di ricarica ad alta velocità, United Airlines e Archer stanno collaborando con la compagnia ComEd. L’obiettivo è quello di creare un sistema di ricarica efficiente e affidabile per supportare il servizio di taxi volanti.

In definitiva, visti i progressi che sono stati compiuti in questi ultimi anni, non è sbagliato pensare che i taxi volanti possano diventare una realtà a Chicago già entro il 2026.

Inoltre questa tecnologia potrebbe offrire un’alternativa ecologica e veloce ai tradizionali mezzi di trasporto, cambiando radicalmente il modo in cui le persone si spostano in città.

Tuttavia non dobbiamo tralasciare il fatto che ci sono ancora molte sfide da affrontare, come l’infrastruttura di ricarica e la sicurezza dei passeggeri. Nonostante ciò, United Airlines e Archer sembrano essere sulla giusta strada per rendere i taxi volanti una realtà quotidiana.

