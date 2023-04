Trading Titans: domani 20 aprile il webinar Fineco con Alexander Elder

Imparare dai migliori è sempre il miglior consiglio di investimento. E’ proprio in quest’ottica che va inquadrata la campagna di webinar Trading Titans lanciata da Fineco. Proprio nell’ambito di questo evento, segnaliamo l’imperdibile appuntamento di domani con Alexander Elder. Per chi non lo conoscesse (ma siamo sicuri che molti nostri lettori sanno perfettamente di chi si tratti), Elder è oggi uno dei più grandi trader internazionali al mondo.

Non solo ma è anche uno psichiatra e autore di best seller di successo. Insomma tra diverse specializzazioni che solo apparentemente centrano poco l’una con le altre ma anche in realtà sono tre pilastri fondamentali per la crescita ogni trader.

Invitando Alexander Elder a prendere parte all’iniziativa Trading Titans, Fineco conferma il suo impegno proteso ad offrire ai suoi già clienti ma anche ai semplici investitori che operano con altri broker oppure che ancora non si sono decisi a scendere in campo, l’occasione unica di interfacciarsi con i più grandi trader di fama mondiale per migliorare le proprie conoscenze imparando strategie e tutti i fondamentali operativi dai trader migliori. E come abbiamo accennato ad inizio articolo…imparare dai migliori è sempre il più efficace consiglio di investimento.

Quando si terrà il webinar Fineco con Alexander Elder

Come abbiamo già accennato il webinar Fineco con Alexander Elder si terrà domani 20 aprile. L’appuntamento avrà inizio alle 17 e terminerà alle 18. Niente lungaggini inutili visto che l’appuntamento dura solo un’ora.

Nel corso della sessione Elder condividerà quelle che sono le regole fondamentali per la gestione della posizione operativa. Il relatore, inoltre, mostrerà ai partecipanti come è possibile riuscire ad individuare i segnali operativi che sono utili per entrare nei mercati finanziari cavalcando i migliori trend in atto in quello specifico momento.

Insomma è sufficiente questa breve presentazione per capire che sicuramente l’appuntamento è da non perdere.

Dicevamo dei tempi molti contingentati. Il programma prevede ben 4 step in una sola ora.

Si inizia alle ore 17 con un un focus sulla psicologia di massa alla ricerca dei fattori che muovono il mercato per poi passare agli effetti della stessa nella mente del trader. Gli ultimi due moduli sono quelli più operativi. Nel primo viene trattata la strategia operativa per cavalcare al meglio il trend mentre nel secondo l’analisi live.

Cosa imparerai da Alexander Elder

Nel precedente paragrafo ci siamo occupati del programma del Trading Titans di domani 20 aprile. Spesso però i programmi dicono poco e allora, vediamo concretamente cosa è possibile imparare assistendo al webinar di Alesander Elder in programma domani. Ecco alcuni temi caldi:

come leggere un grafico

come riuscire ad individuare livelli importanti di prezzo

come riuscire a trovare segnali operativi

come riuscire a gestire al meglio le posizioni

Insomma vale davvero la pena ritagliarsi un’ora del proprio tempo e assistere a questo appuntamento per imparare così dai migliori.

Per prenotare adesso il tuo posto all’evento non devi far altro che andare sul sito ufficiale di Fineco.

