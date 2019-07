Chi ha fatto uscire fuori la registrazione audio dell’incontro tra Savoini e i Russi?

Qualcuno aveva interesse a far spuntar fuori proprio ora l'audio "compromettente" degli uomini della Lega in Russia, ecco chi?

Il giornale online BuzzFeed News è in qualche modo entrato in possesso di un audio che dimostrerebbe l’implicazione di alcuni uomini della Lega, tra cui Gianluca Savoini, in una trattativa con uomini del Cremlino per ottenere dei finanziamenti per il Carroccio. Se da un lato è arrivata la conferma, anche da Savoini stesso, dell’effettiva esistenza di quell’incontro a Mosca presso l’Hotel Metropol, dall’altra è arrivata la smentita di Salvini, che ha ribadito quanto aveva già detto a febbraio in una intervista: “mai ricevuto un rublo da Mosca”.



Questo in estrema sintesi è quanto accaduto, quello che viene da domandarsi ora è: come mai questo audio con la conversazione tra i tre uomini della Lega e i tre Russi è spuntato fuori proprio ora? E soprattutto, da dove arriva? Qualcuno potrebbe persino ipotizzare che sia stato registrato e fatto finire nelle mani di BuzzFeed dagli stessi Italiani che erano con Savoini, ma perché avrebbero voluto farsi un autogol?



In ogni caso la Lega sta attraversando un periodo di grande forma, e difficilmente un episodio del genere potrebbe minare le sue solide basi elettorali. Nella serata di ieri c’è stato un incontro privato a cinque in occasione del quale probabilmente si è parlato anche di questo, sebbene il tema principale fosse la strategia della Lega in Europa. All’incontro in una saletta riservata di un ristorante romano hanno preso parte: Matteo Salvini, il neoministro per gli Affari Europei Lorenzo Fontana, il capogruppo della Lega a Bruxelles Marco Campomenosi, il responsabile del partito Marco Zanni e Giancarlo Giorgetti.



L’ipotesi dell’audio registrato e inviato al sito americano dagli stessi Italiani che erano con Savoini non regge, è più probabile invece che l’audio sia stato registrato dagli stessi Russi, ma per quale ragione potrebbero aver deciso di diffonderlo passandolo a BuzzFeed? Proviamo a fare un passo indietro.



L’incontro doveva servire alla Lega per ottenere finanziamenti, specie in vista delle elezioni europee. Il risultato della Lega è stato ottimo, ma gli equilibri in area Euro non sono cambiati. In cambio del denaro la Lega garantiva una virata filorussa che però non c’è stata, quello che c’è stato, specie di recente con la visita di Salvini negli USA, è stato un forte riavvicinamento tra Italia e America.



Meno di un mese fa Salvini è stato definito il Trump italiano e a margine dell’incontro con il Segretario di Stato Mike Pompeo aveva dichiarato: “l’Italia è il primo, più credibile, più solido interlocutore degli Usa nell’Unione europea”. Non solo, perché Salvini ha anche ammesso che la Russia dovrebbe fare di più prima di chiedere la fine delle sanzioni, e aveva garantito il suo impegno personale per far riconoscere il mai eletto presidente del Venezuela Juan Guaidò, appoggiato da Washinghton.



Salvini insomma, invece di una virata filorussa ha fatto palesemente il contrario, sposando la politica di Trump in toto. Dal canto loro gli USA non gli hanno dato piena fiducia. Volevano prima fugare qualsiasi dubbio in merito a possibili legami tra il Cremlino e la Lega, e l’eventuale esistenza di aiuti al partito di Salvini provenienti dalla Russia.



Ora, tutto questo naturalmente non dimostra nulla, ma è sicuramente curioso notare come a meno di un mese dalla visita di Salvini negli USA sia venuta fuori una registrazione che se da una parte probabilmente non sfoltirà più di tanto la base elettorale di Salvini, dall’altra di certo non incrementerà la fiducia di Washington nei suoi confronti.

