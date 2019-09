Si chiude la votazione su Rousseau. Il 79,3% degli iscritti dice sì al Governo M5s-Pd

Sulla piattaforma Rousseau vince il Sì. Di Maio: "risolta crisi di governo inedita". Salvini: "Il governo delle poltrone dura poco"

Si votava dalle 9 alle 18 di oggi, tramite la piattaforma Rousseau, e l'esito tanto atteso è finalmente arrivato. Gli iscritti del Movimento 5 Stelle hanno deciso di far nascere il Governo M5S-Pd votando sì per il 79,3% dei votanti, pari a 63.146 iscritti, mentre il 20,7% (16.488 iscritti) ha votato per il no.

Il totale degli iscritti, al 2 settembre 2019 ha raggiunto il numero di 117.194, e hanno votato in tutto 79.634 persone, dimostrando una affluneza piuttosto alta, per un tema evidentemente molto sentito. In occasione di questa votazione è stato infatti registrato un nuovo record come numero dei votanti, infatti il precedente era del mese di maggio 2019 quando a votare furono in 56.127.

"Io credo che dobbiamo essere molto orgogliosi che tutto il mondo ha aspettato la pronuncia di questi 80mila cittadini italiani su una piattaforma digitale che è unicum al mondo" dice Luigi Di Maio in conferenza stampa commentando l'esito della votazione.

"Voglio ricordare che in meno di un mese possiamo dire che si sia risolta una crisi di governo inedita" dice ancora il leader dei 5 Stelle "ma con un metodo diverso, non nelle segrete stanze come si faceva prima".

Di Maio ha anche annunciato che presto verrà resa nota la squadra di governo, mettendo definitivamente fine al gioco delle poltrone che ha catturato fin troppa attenzione a livello mediatico. "Nelle prossime ore conoscerete la squadra di governo presieduta da Giuseppe Conte che ringrazio" ha dichiarato Di Maio che ha poi aggiunto di essergli legato da "un sentimento di stima", e di riconoscegli "un ruolo di garante".

Il leader della Lega Matteo Salvini ha invece criticato via social il via libera a quello che ha definito "governo delle poltrone". "Dura poco" ha detto Salvini "non possono scappare dal voto per sempre. A testa alta, pronti a difendere gli Italiani e a tornare a vincere! Onore e dignità valgono più di 100 ministeri".