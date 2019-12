Il presidente USA Donald Trump rischia l'impeachment, approvato il primo articolo alla Camera

La Camera USA approva il primo articolo per l'Impeachment. Trump: "si sta cercando di annullare il voto di milioni di americani"

E' stato approvato con 230 voti favorevoli e 197 contrari il primo dei due articoli dell'impeachment nei confronti del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Si tratta di un'accusa di abuso di potere per il Tycoon relativa all'Ucrainagate per la quale sono stati solo due i dem che hanno votato contro, mentre uno non ha votato affatto.

195 repubblicani hanno espresso voto contrario e solo due si sono astenuti. Ora Donald Trump è il terzo presidente USA a finire a giudizio. La Camera USA, nella stessa giornata di oggi ha anche approvato il secondo dei due articoli dell'impeachment contro Trump, quello relativo all'ostruzione del Congresso.

Il processo al Senato, dove però i Repubblicani possono contare su una corposa maggioranza, si svolgerà già nel mese di gennaio. Nel corso di un comizio che teneva nel Michigan, nella città di Battle Creek, il presidente Trump ha commentato l'esito del voto dichiarando: "la Camera sta cercando di annullare il voto di milioni di Americani e il risultato elettorale con l'impeachment".

E ancora: "i democratici stanno mostrando il loro disdegno per gli elettori. L'impeachment per loro è un suicidio politico. Ma è dal primo giorno che stanno cercando di mettermi sotto accusa". Il presidente Trump ha continuato poi parlando in una sorta di marchio della vergogna sui democratici e di "tre anni di caccia alle streghe, bufale, vergogne, truffe".

Un risultato, quello del voto alla Camera, che per certi versi presenta persino aspetti positivi dal punto di vista politico per Donald Trump. "Non abbiamo perso neanche un voto dei repubblicani e tre democratici hanno votato con noi" ha fatto notare il Tycoon "wow! Il partito repubblicano è grande e non è mai stato così unito".

Poi Trump ha definito "perversione" l'impeachment e ha poi concluso: "questo è il primo impeachment dove non c'è reato. Non sono preoccupato".