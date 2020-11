Elezioni Usa 2020: Trump rimonta smentendo ancora una volta i sondaggi e festeggia "abbiamo già vinto"

Trump si dichiara vittorioso ma gli scrutini non sono terminati e Biden ricorda: "non decide Trump ma il popolo americano"

Non sono ancora terminati gli scrutini, ma un dato certo è già arrivato da un pezzo: i sondaggi ancora una volta non hanno saputo leggere la realtà americana. E mentre il presidente uscente, Donald Trump, preannuncia la vittoria, il candidato democratico si mostra irremovibilmente fiducioso: "crediamo nella vittoria" afferma Joe Biden "va contato fino all'ultimo voto".

Gli scrutini stanno proseguendo in queste ore, e tra i voti rimasti da contare molti sono quelli espressi per posta che, si ritiene, dovrebbero indicare soprattutto le preferenze dei democratici. Una buona parte dei grandi elettori è già stata assegnata, come si può evincere dall'immagine qui di seguito, dove in rosso sono contrassegnati gli Stati già conquistati da Trump e in blu quelli di Biden.

Il punteggio complessivo che risulta dal conteggio degli Stati il cui dato è già certo indica che Biden ha conquistato ad ora 238 grandi elettori mentre Trump è a 213. Per vincere però si deve raggiungere quota 270, quindi nessuno dei due ha ancora la vittoria in tasca.

In questo momento però, se i restanti Stati dovessero confermare quello che è il quadro attuale, Biden potrebbe conquistare il Nevada oltre al Wisconsin che sembrerebbe essere già suo seppur per un misero 0,4%. Gli altri Stati ancora senza un dato certo vedono tutti Trump in vantaggio, ed in particolare con il 94% dei voti scrutinati si aggiudicherebbe la Georgia e il North Carolina.

Più indietro con il conteggio dei voti sono invece l'Alaska (43%), la Pennsylvania (64%) e il Michigan (83%), ma in tutti e tre risulta al momento in vantaggio Donald Trump. Se questa situazione dovesse essere confermata alla fine degli scrutini, Biden conquisterebbe in tutto 254 voti elettorali (6 del Nevada e 10 del Wisconsin) mentre Trump arriverebbe in tutto a 283 (16 del Michigan, 20 della Pennsylvania, 15 del North Carolina, 16 della Georgia e 3 dell'Alaska).

Trump: "francamente abbiamo vinto"

Non è ancora una certezza matematica, ma il presidente uscente Donald Trump ha già preannunciato la sua vittoria. Non sono ancora arrivati i dati definitivi di diversi Stati, eppure davanti ai suoi sostenitori alla Casa Bianca il tycoon ha dichiarato: "francamente abbiamo vinto. Stiamo vincendo praticamente tutto, tutto. È un risultato fenomenale e noi siamo pronti per festeggiare... È un successo incredibile".

L'annuncio di Donald Trump arriva scrutini in corso davanti a circa 250 invitati nella East Room della Casa Bianca. Nel suo breve discorso il presidente uscente ha fatto un rapido elenco degli Stati in cui ha già vinto, citando anche alcuni di quelli in cui al momento risulta in vantaggio.

Trump ha anche preannunciato che il tentativo di attribuire voti non reali al suo avversario è una truffa e che in quel caso è pronto a reagire, ricorrendo se necessario alla Corte Suprema. Lo staff di Joe Biden non ha gradito il commento definendo le parole di Trump come "scandalose e senza precedenti".

La situazione che si sta profilando potrebbe alla fine essere effettivamente quella che molti analisti avevano temuto: un testa a testa fino all'ultimo voto con il rischio di ricorsi da una parte o dall'altra, con tutto ciò che questa situazione di incertezza comporterebbe per i mercati.

Joe Biden: "ci vorrà tempo, dobbiamo essere pazienti"

Quando in Italia sono solo le 7 del mattino, davanti ai suoi elettori Joe Biden fa dichiarazioni che tutto sommato non si discostano molto da quelle del presidente uscente, mascherando nel migliore dei modi la delusione di trovarsi davanti ad una sfida che si deciderà sul filo di lana mentre i sondaggi gli davano circa 8 punti di vantaggio su Donald Trump.

Il verdetto finale è ancora lontano, questo è chiaro, ma dalle parole di Biden traspare un inatteso ottimismo: "siamo sulla strada per vincere le elezioni. Ma ci vorrà tempo, dobbiamo essere pazienti: abbiamo fatto un grande lavoro".

Nel frattempo Trump ha anche pubblicato un post su Twitter nel quale dichiara: "stiamo vincendo ALLA GRANDE, ma tenteranno di rubare l'elezione. Non lasceremo mai che lo facciano. Non si possono esprimere voti dopo la chiusura dei seggi!".

E puntualmente arriva il richiamo di Twitter che ancora una volta bacchetta il presidente Usa dichiarando il post "controverso" in quanto "potrebbe essere fuorviante in merito alla modalità di partecipazione alle elezioni o ad altri strumenti di coinvolgimento della cittadinanza".

È quindi arrivata subito la replica di Joe Biden, che ha tenuto a precisare: "non decide Trump chi vince ma il popolo: sono ottimista".

