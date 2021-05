Burioni sul Green pass "solo a vaccinati e guariti" ma la linea del governo per ora non è questa

Il green pass italiano al via da metà maggio ma per il pass verde europeo si dovrà attendere metà giugno. Ecco chi potrà avere il pass e cosa potrà fare

Si tratta di una delle voci cui viene concesso maggiore spazio dai media nazionali, ma quella di Roberto Burioni sul pass verde italiano potrebbe restare una opinione isolata perché almeno fino a questo momento il Governo guidato dall'ex presidente della Bce sembra avere tutta l'intenzione di permettere il rilascio del pass vaccinale anche a chi ha fatto un tampone con esito negativo.

Il pass verde, che stando a quanto stabilito dall'ultimo decreto Covid può essere rilasciato a chi ha ricevuto entrambe le dosi del vaccino, a chi è guarito dal Covid-19 e a chi ha effettuato un tampone molecolare o antigenico con esito negativo nelle 48 precedenti, potrebbe diventare realtà in Italia già a partire da metà maggio.

Non tutti però sono d'accordo sull'idea che questo pass debba essere rilasciato anche a chi può esibire un tampone negativo fatto massimo 48 ore prima. È di questo parere infatti Roberto Burioni, il virologo dell'Università Vita-Salute San Raffele di Milano, che via social si è scagliato contro questa decisione che l'esecutivo guidato da Mario Draghi sembra aver ormai preso.

"Il tampone recente per avere il 'green pass' è un pericolosissimo controsenso" ha scritto su Twitter il noto virologo "dal punto di vista medico, gli unici che potrebbero muoversi con maggiore libertà sono i vaccinati e i guariti. Il resto è una sciocchezza".

Un parere che non solo non è condiviso dagli altri virologi cui i media mainstream offrono spesso e volentieri la parola, ma nemmeno dall'esecutivo che per il momento sembra continuare a muoversi nella direzione indicata dall'ultimo decreto Covid.

Burioni peraltro non si mostra in grado di offrire soluzioni, ma si limita solo a dissentire. "Qualcuno giustamente chiede: 'ma se mi voglio vaccinare e non mi vaccinano è giusto non darmi il pass?' Domanda legittima" dice Burioni "ma posta alla persona sbagliata. Il tema è politico, non scientifico. Dal punto di vista medico chi non è immune puà contrarre e diffondere il virus" spiega il virologo, tralasciando il particolare che anche chi ha ricevuto entrambe le dosi del vaccino può ancora contrarre e diffondere il virus.