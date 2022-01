Super Green Pass esteso a tutti i lavoratori e obbligo vaccinale per over 60. Ultime novità prima del Cdm

Il confronto con le Regioni porta il governo verso l'estensione dell'obbligo di Super Green Pass ad altre categorie di lavoratori e obbligo vaccinale almeno per over 60

Sul tavolo del governo presieduto da Mario Draghi ci sono diverse novità importanti che dovranno approdare in Consiglio dei Ministri questo pomeriggio. Si parla soprattutto dell'estensione dell'obbligo di Super Green Pass ad altre categorie di lavoratori, con particolare attenzione a quelli a contatto con il pubblico, ma anche dell'obbligo vaccinale almeno per gli over 60.

Tra le novità anche il via libera alla somministrazione della terza dose del vaccino nei ragazzi da 12 anni in su, e nuove regole per lo smart working, per il quale si prevede un maggior ricorso nelle prossime settimane.

Sono queste le maggiori novità emerse nel corso del confronto tra il governo guidato da Mario Draghi e i presidenti di Regione. Ora resta da trovare l'accordo con i partiti e all'interno della maggioranza sarà necessario ricongiungere le posizioni di Lega e Movimento 5 Stelle con quelle di Pd, Forza Italia e degli altri partiti che sostengono l'attuale esecutivo.

Il documento della Conferenza delle Regioni

Il decreto cui il governo sta lavorando in queste ore passa per nuove restrizioni imposte non solo ai lavoratori, quanto meno ad alcune categorie non meglio individuate per il momento, ma anche alle fasce più anziane della popolazione.

Questo dovrebbe servire a scongiurare il rischio che le strutture ospedaliere, quelle stesse strutture che negli ultimi anni sono state interessate da ripetuti tagli delle risorse, possano finire in affanno.

L'idea di spingere su un potenziamento strutturale del sistema sanitario stanziando ingenti risorse non viene nemmeno lontanamente presa in considerazione, la tutela della salute pubblica continua ad essere affidata a misure restrittive delle libertà individuali e ad obblighi sempre più estesi ed invasivi.

Si continua quindi a ragionare sull'estensione dell'obbligo di Super Green Pass per tutti i lavoratori, ipotesi che non è stata ancora tolta dal tavolo, ma che con ogni probabilità sarà ridimensionata. Sullo sfondo resta una parvenza di dibattito politico nel quale alcune forze della maggioranza, in particolare M5s e Lega, continuerebbero ad opporsi ad una estensione dell'obbligo tout court.

Dai presidenti di Regione arriva intanto una richiesta piuttosto chiara inserita in un documento che è stato trasmesso nella giornata di ieri.

"Le Regioni e le Province autonome ritengono che l'attuale andamento epidemico necessiti di una profonda rivalutazione complessiva di tutti gli aspetti di gestione della pandemia, rivalutazione che deve partire da un preciso punto della situazione, anche in termini di proiezioni e simulazioni degli scenari di breve, medio e oungo termine".

"A tale scopo sarà necessaria una approfondita valutazione di livello scientifico del Comitato Tecnico Scientifico e dell'Istituto Superiore di Sanità, manifestando sin d'ora la disponibilità delle Regioni a collaborare" si legge nel documento.

E ancora "Le caratteristiche dell'attuale contingenza interessano moltissimi aspetti e sono inedite rispetto ad altre fasi della pandemia e necessitano, pertanto, di un approccio nuovo che miri a contenere le ospedalizzazioni, non limitando gli interventi alle sole misure di contenimento del contagio".