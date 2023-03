Chi è Francesco Boccia, nuovo capogruppo del Pd al Senato

Francesco Boccia è un economista aziendale e politico italiano nato a Bisceglie nel 1968. È attualmente il capogruppo del Partito Democratico al Senato, essendo stato eletto per acclamazione il 28 marzo 2023.

Inoltre, ha ricoperto il ruolo di Ministro degli Affari Regionali nel secondo governo Conte durante la pandemia di Covid-19. Boccia è un docente universitario specializzato in economia aziendale. È nota inoltre la sua passione per il calcio, e ricordiamo che ha giocato come attaccante nella squadra dei parlamentari.

Vediamo però qual è la sua formazione accademica e come ha dato il via alla sua carriera politica come assessore all’Economia a Bari.

Gli studi Accademici di Francesco Boccia

Francesco Boccia si è laureato in Scienze politiche con indirizzo economico-internazionale presso l’Università di Bari. Successivamente, ha ottenuto un Master of Business Administration (MBA) presso l’Università Luigi Bocconi di Milano nel 1994. La sua formazione accademica lo ha portato a specializzarsi nell’economia aziendale, che successivamente avrebbe influenzato la sua carriera politica.

L’avvio della Carriera Politica

Dopo gli anni di consigliere economico accanto all’allora ministro dell’Industria Enrico Letta, Francesco Boccia ha avviato la sua carriera politica a Bari. Inizialmente, ha ricoperto il ruolo di assessore all’Economia.

Durante questo periodo, ha introdotto alcune politiche volte a sostenere i giovani e le fasce sociali più deboli. In particolare, ha introdotto tasse sulla casa differenziate in base alle fasce di reddito e ha stretto accordi con alcune aziende per sperimentare il salario di inserimento per i giovani.

Il ruolo di Ministro degli Affari Regionali

Francesco Boccia ha ricoperto il ruolo di Ministro degli Affari Regionali nel secondo governo Conte, durante la pandemia di Covid-19. In questo periodo, ha lavorato per garantire che le risorse statali fossero distribuite equamente a tutte le regioni italiane, in modo da sostenere le loro economie locali e combattere gli effetti negativi della pandemia.

Durante la sua permanenza come ministro, ha contribuito in modo significativo alla creazione di politiche volte a rafforzare la coesione sociale e territoriale del paese.

Dal ruolo di ministro a capogruppo al Senato

Oltre alla sua attività politica, Francesco Boccia è noto anche per la sua passione per la tecnologia e l’innovazione. Infatti, è stato tra i promotori di Digithon, un evento annuale che si svolge nella sua città natale, Bisceglie, per mettere in evidenza le start-up digitali più innovative.

Inoltre, Boccia ha anche fatto parlare di sé per la sua invenzione della web tax, cosa che dovrebbe dimostrare una certa competenza nel campo digitale. Grazie alla sua attenzione verso il settore tecnologico, Boccia è stato in grado di contribuire alla definizione di politiche pubbliche in questo ambito, dimostrando un’ottima capacità di unire la sua passione personale con il suo impegno politico.

La carriera politica di Francesco Boccia è stata caratterizzata da importanti incarichi a livello nazionale, tra cui il ruolo di ministro degli Affari Regionali durante il secondo governo Conte. In particolare, Boccia ha dovuto affrontare il difficile periodo della pandemia di Covid-19, svolgendo un ruolo chiave nella coordinazione tra Governo, Regioni ed enti locali.

Dopo questa esperienza, Boccia è stato nominato Responsabile Autonomie Territoriali ed Enti Locali della Segreteria nazionale del Partito Democratico. Ed eccoci quindi al 28 marzo 2023, data della sua elezione, per acclamazione, al ruolo di capogruppo al Senato del Partito Democratico.

