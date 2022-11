Donald Trump annuncia la sua candidatura per le presidenziali 2024

Donald Trump ha annunciato ufficialmente che si candiderà alla presidenza degli Stati Uniti per le prossime elezioni che si svolgeranno nel 2024. Il tycoon ha depositato presso la commissione elettorale federale (Fec) le carte per la sua candidatura alle elezioni presidenziali Usa 2024, e in questo modo è formalmente in corsa per la Casa Bianca.

Nel corso dell’incontro tenutosi in Florida, e per l’esattezza all’interno della ballroom della sua residenza di Mar-a-Lago, l’ex presidente ha annunciato: “il ritorno dell’America comincia oggi”, dopo aver esordito annunciando la sua candidatura per la terza volta alla presidenza degli Stati Uniti.

In apertura del suo discorso Donald Trump ha infatti dichiarato: “per rendere nuovamente grande e gloriosa l’America, mi ricandido alla Casa Bianca”.

Trump ha colto l’occasione per attaccare il l’attuale presidente Joe Biden, accusandolo del “declino” e dell'”umiliazione” del Paese, facendo notare che invece durante la sua presidenza il Paese era “in pace, prospero e rispettato sulla scena internazionale”.

“Vi assicuro che Joe Biden non avrà altri quattro anni” ha quindi dichiarato Donald Trump “questa non sarà la mia campagna, questa sarà la vostra campagna”. “Ristabiliremo il tessuto della nostra Nazione. Metteremo nuovamente l’America al primo posto” ha poi aggiunto l’ex presidente, rilanciando il suo slogan “America first”.

Trump sulla guerra in Ucraina “con me non sarebbe mai accaduto”

Donald Trump ha toccato anche il tema della guerra in Ucraina, facendo notare che sotto la sua amministrazione tutto questo non sarebbe “mai accaduto, e anche i democratici lo ammettono”.

Trump ha citato l’episodio del missile caduto per errore in Polonia, evidenziando come il conflitto sia stato esacerbato al punto che si rischia la terza guerra mondiale da un momento all’altro.

“La gente è impazzita e arrabbiata e noi abbiamo un presidente che si addormenta ai vertici internazionali e viene deriso” ha aggiunto ancora Trump “ci sta portando sull’orlo della guerra nucleare”.

Una notizia, quella della candidatura ufficiale di Donald Trump alla Casa Bianca, che non poteva lasciare indifferente l’attuale inquilino, il democratico Joe Biden che dal suo account Twitter ha scritto che “Donald Trump ha tradito l’America”.

