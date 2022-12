Come usare Facebook

Facebook è un social network come Twitter e tanti altri, oggigiorno sono molti coloro che lo usano per conoscere nuove persone in tutto il mondo, vendere il proprio usato o semplicemente condividere foto, video e post vari con pensieri, detti, frasi divertenti, una sorta di diario virtuale accessibile a tutti.

Come registrarsi su Facebook

La prima cosa da fare è ovviamente quella di registrarsi su Facebook, vi anticipiamo che è GRATIS, non pagherete nulla ne al momento della registrazione ne dopo, non vi sono abbonamenti da sottoscrivere, potete usare Facebook GRATIS.

Per iscrivervi su Facebook visitate il sito ufficiale e cliccate su Crea nuovo account, a questo punto digitate nome, cognome, numero di cellulare o indirizzo e-mail, nuova password e indicate data di nascita e genere. Assicuratevi che i dati siano veri, sopratutto numero di cellulare o e-mail dato che vi serviranno sia per confermare l’iscrizione che accedere.



Cliccate quindi su Iscriviti e confermate il tutto via e-mail. Per loggarvi su Facebook una volta visitato il sito ufficiale vi basterà in alto digitare e-mail e password e cliccare su Accedi.

Come pubblicare foto, video e post su Facebook

Ora che vi siete iscritti su Facebook, è tempo di iniziare a pubblicare e condividere contenuti, quindi clcicate su Foto/Video se volete pubblicare foto o video e selezionateli poi dal PC, infine cliccate su Pubblica oppure potete aggiungere testo. Sempre da A cosa stai pensando? potete scrivere solo testo, prima di pubblicarlo vi è la possibilità di arricchirlo con emoticon (stato d’animo), posizione, foto o video, tag ed altro ancora, vi basterà cliccare sull’apposita icona.

Come aggiungere Amici su Facebook



A meno che non vogliate condividere i post solo con voi stessi, se volete che altri li osservino e apprezzino o commentino dovete aggiungere amici su Facebook, per farlo cliccate in alto su Cerca su Facebook e digitate nome e cognome della persona che volete cercare su Facebook. Una volta che l’avete trovata cliccate sul nome e poi su Aggiungi e attendete che accetti la vostra amicizia, vi spunterà fuori una notifica quando questo succederà, se invece volete inviare un messaggio vi basterà cliccare su Messaggio. Quest’ultima opzione così come la precedente potrebbero non essere disponibili, dipende dalle impostazioni del contatto.

Come personalizzare profilo Facebook



Risultare presentabili su Facebook è importante, quindi avere una foto e tutte le altre informazioni, anche perchè nessuno vi accetterà se siete degli utenti ignoti. Cliccando sull’icona della fotocamera potete caricare una nuova foto su Facebook da usare come foto del profilo, quindi cliccate su Carica foto e sceglietela dal PC e successivamente Aggiungi motivo per personalizzarla. Per la copertina invece vi basterà cliccare su Modifica immagine di copertina e poi su Carica una foto, quindi posizionatela come preferite e confermate.

Cliccando su Modifica profilo potete modificare tutte le varie informazioni, come ad esempio la biografia, aggiungere collegamenti social, hobby, immagini in evidenza o cliccare su Modifica la sezione informazioni per avere accesso a più dati come ad esempio lavoro e istruzione, luoghi che avete visitato, familiari e relazioni, avvenimenti importanti, città e molto altro ancora, da questa sezione potete arricchire il vostro profilo con quante più informazioni possibili.

Come proteggere account Facebook

Indipendentemente dal motivo che vi ha spinto ad iscrivervi su Facebook, crediamo che nel vostro interesse ci sia quello di proteggere account Facebook da accessi non autorizzati. Facebook consente di farlo grazie ad un sistema di sicurezza noto con il nome di autenticazione a due fattori o 2FA, ossia two authentication factor, in altre parole è un sistema che oltre a richiedere email e password per il login su Facebook, chiede anche un codice di accesso che viene inviato via SMS, e-mail o app sullo smartphone o tablet Android e iOS.

Per attivare autenticazione a due fattori su Facebook cliccate sulla freccia in basso situata in alto a destra, cliccate poi su Impostazioni e privacy > Impostazioni, quindi cliccate su Protezioni e accesso. Dalla nuova schermata cliccate su Modifica accanto a Usa l’autenticazione a due fattori e cliccate su Si. Scegliete infine il metodo che volete usare per proteggere l’account, quindi email, SMS o app sul telefono.A questo putno ogni volta che vi loggherete oltre email e password vi verrà richiesto anche il codice aggiuntivo.

Come usare Facebook su Android e iOS

Facebook è accessibile anche su smartphone e tablet, potete accedere al social network in qualsiasi momento e luogo, sia dispositivi Android che iOS. Anche se potete usare Facebook via browser, esiste l’applicazione ufficiale gratuita che potete scaricare dal Play Store o App Store, vi basterà digitare Facebook nella ricerca e poi su Installa.

Al termine lanciate l’app e poi digitate username e password per loggarvi, se avete attivato l’autenticazione a due fattori vi verrà richiesto anche il codice aggiuntivo, dopo di che il funzionamento è lo stesso della versione PC, con la differenza che l’interfaccia è più compatta e adattata al display dello smartphone o tablet.

Come chattare su Facebook

Ebbene si, su Facebook potete chattare, ma in che modo? Avete la possibilità di farlo sia con i vostri Amici che Sconosciuti, a patto che questi naturalmente non abbiamo settato la privacy in modo da non ricevere messaggi. Per chattare su Facebook esiste una sorta di Messenger che nella versione PC o Web è integrata mentre su Android e iOS va scaricato a parte. Se usate Facebook su PC allora cliccate sull’icona di una nuvoletta con un fulmine (in alto a destra), a questo punto cliccate sull’amico che avete in lista con cui volete chattare oppure digitate il nome, infine cliccate sullo stesso per aprire una nuova conversazione dove potete scambiare messaggi, condividere foto, gif, adesivi, mi piace ed emoticon.

Come bloccare su Facebook

Potrebbe capitare purtroppo che su Facebook vi siano esperienze spiacevoli con alcuni utenti, se volete bloccare utenti su Facebook vi sono sostanzialmente due modi.

Il primo metodo è quello di aprire il profilo Facebook dell’utente da bloccare e cliccare sui tre puntini e infine su Blocca. Il secondo metodo è quello di aprire il messenger, cliccare sui tre puntini e cliccare su Impostazioni di blocco, dalla nuova schermata digitare nome dell’utente da bloccare e poi cliccare su Blocca.

Tenete bene a mente che dovrete attendere un pò di tempo per bloccare di nuovo lo stesso utente se lo sbloccate cliccando su Sblocca.

Come attivare tema scuro su Facebook

Fortunatamente su Facebook è presente la possibilità di attivare tema scuro, nel caso in cui non vogliate utilizzare il tema chiaro. Per fare questo cliccate sull’icona della freccia rivolta verso il basso (in alto a destra), cliccate su Visualizzazione e Accessibilità e poi su Si sotto la voce Modalità sfondo nero.

Su Facebook esistono anche pagine e gruppi, potete sia crearle che unirvi a quelle già esistenti, le potete trovare facilmente nella ricerca, tramite i gruppi dei mercatini avete la possibilità di vendere il vostro usato, naturalmente il regolamento varia a seconda di quanto deciso dal cretore di un gruppo mercatino.

