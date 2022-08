Come guadagnare online – I migliori metodi per monetizzare

Come posso fare soldi partenzo da zero? Quante volte vi siete posti questa domanda? Chi non vorebbe fare soldi su internet senza fregature? Se vi trovate in una condizione in cui vi viene richiesto un investimento in denaro per fare soldi, non sprecate il vostro tempo, perchè che ci crediate o no è possibile fare soldi senza investire.

Come avere soldi gratis?

Se vi state chiedendo come guadagnare 20 euro subito o quali sono le migliori idee per fare soldi 500€ al giorno, a meno che non siate in grado di diventare famosi in un giorno, è impossibile guadagnare cifre elevate fin da subito, c’è bisogno di tempo, costanza, passione e forza di volontà.

Se volete sapere come guadagnare soldi extra la prima cosa da fare è quella di non credere ai ciarlatani che vi dicono come guadagnare 20.000 euro subito, come dice il detto i soldi non crescono sugli alberi e quando vi viene richiesto un piccolo investimento per iniziare, il più delle volte è una fregatura. Quindi come guadagnare soldi da casa?

A meno che non siate già famosi di vostro e quindi avete certezza di guadagnare quanti più follower possibili in poche ore, non chiedetevi come guadagnare 1000 euro in due giorni o come guadagnare 100 euro al giorno, se lavorate sodo, con impegno, non vi arrendete alle prime difficoltà e quindi mettete passione e costanza, potete anche arrivare un giorno a rispondere alla domanda come guadagnare 20 euro al giorno.

Come devo fare per poter guadagnare qualcosa da casa?

Come guadagnare 50 euro al giorno? Che lavoro mi posso inventare? E’ possibile guadagnare da casa scrivendo indirizzi? guadagnare da casa lavori manuali? o affidarsi ai lavori online da casa? Quest’ultima soluzione è più realistica, lasciate stare lavori manuali come scrivere lettere, spedire pacchi o qualsiasi altro che vi richiede un piccolo investimento, esistono tanti metodi per il lavoro extra da casa, sicuro e con guadagni certi, il cui compenso dipende solo ed esclusivamente dalle vostre capacità, più follower = maggiori possibilità di monetizzare.

La monetizzazione al giorno d’oggi è la chiave del successo, potete monetizzare con youtube, monetizzare con twitter, monetizzare con twitch, monetizzare con amazon e con molti altri metodi. I migliori lavori da casa per come guadagnare online sono proprio questi servizi o piattaforme, ossia monetizzare con i contenuti da voi creati e condivisi sui social. Amazon, Instant Gaming, ENEBA,Twitch e molte altre piattaforme o servizi permettono di monetizzare con l’affiliazione, più giochi vendete, più follower guardano la pubblicità o si abbonano al vostro canale, più utenti vedono video youtube e maggiori sono i guadagni.

Come iniziare a monetizzare Youtube?

Youtube così come tutti gli altri servizi o piattaforme richiede specifici requisiti per monetizzare con i video. Non potete registrarvi su Youtube e iniziare a guadagnare online con i video fin da subito, come detto avete bisogno di tempo, costanza e impegno. Come attivare la monetizzazione senza 1000 iscritti? La risposta è che non si può. Dovete rispettare i requisiti richiesti per iniziare a guadagnare con youtube.

Come monetizzare i video? Se avete raggiunto i 1000 iscritti e le 10 mila ore di visualizzazione in un anno, allora potete affidarvi alla monetizzazione youtube. Questo è quanto serve per monetizzazione su Youtube, oltre naturalmente un canale youtube attivo e sempre aggiornato, un account google e un account paypal per ricevere i pagamenti, oppure un conto bancario per ricevere i bonifici di Google, tramite google adsense. Ovviamente dovete essere maggiorenni.

Monetizzazione Youtube 2022

Anche quest’anno come i precedenti i requisi sono quelli menzionati, dovete rispettarli per guadagnare online. Quindi se vi state chiedendo monetizzazione youtube cos’è, è questa, ossia la possibilità di guadagnare soldi con i video caricati su youtube, i quali sono soggetti a pubblicità che chi visionerà i vostri video sarà costretto a vedere, permettendovi di monetizzare.

Monetizzazione youtube 1000 iscritti è necessaria? Si, quindi rimboccatevi le maniche e impegnatevi a raggiungere questo traguardo, che per quanto impossibile sia se fate contenuti di qualità non dovreste avere alcun tipo di problemi, evitate lo spam, perchè potreste avere l’effetto contrario.

Come monetizzare il proprio sito web?

Se avete un sito web o blog potete monetizzare con Google Adsense, anche se i guadagni online in questo modo sono davvero pochi, ci sono tanti altri servizi alternativi a cui potete fare riferimento come ad esempio Ezoic, il quale consente di guadagnare dalla visione della pubblicità e non dai clic sulla pubblicità.

Su Internet quando si parla di siti e blog vi sono due modi per guadagnare online, pay per view e pay per clic, nel primo caso basta che l’utente visiona un video o un banner pubblicitario, nel secondo caso invece bisogna che l’utente clicchi e come sapete è una cosa decisamente difficile che avvenga.

Assicuratevi ovviamente di non esagere con la pubblicità, un sito pieno di banner e popup sarà la causa della perdita di molta utenza o l’uso di blocchi pubblicitari da parte di chi continuerà a visitarlo perchè interessante. Posizionate i banner in modo intelligente e strategico, e che siano a tema con il sito e di interesse nei confronti dei visitatori.

Come monetizzare con Twitch

Monetizzare con Twitch è più semplice rispetto Youtube, questo perchè i requisiti per affiliazione twitch sono meno severi, certo, con la partnership Twitch i guadagni sono maggiori ma in quel caso i requisiti sono piuttosto alti. Se trasmettete gameplay su Twitch di qualità e con regolarità, potete guadagnare con le pubblicità o guadagnare con gli abbonamenti Twitch, una volta che avete ottenuta l’affiliazione twitch, per i requisiti potete consultare l’apposita pagina nelle impostazioni del vostro canale. Non aspettatevi di iniziare a guadagnare fin dal primo giorno, dovete prima rimboccarvi le maniche per l’affiliazione twitch, solo dopo potete mandare la pubblicità e iniziare a monetizzare con gli abbonamenti twitch.

Considerate che monetizzare su Twitch con la pubblicità non vi porterà molti soldi in poco tempo, tuttavia nel corso dei mesi potete riuscire a tirare su una modesta somma di denaro, a meno che non abbiate amici pronti ad abbonarsi al canale utilizzando Amazon Prime. Personalmente vi sconsigliamo di imporre l’abbonamento ai follower o semplicemente visitatori, esagerando ad esempio con la pubblicità, cercate di offrire qualcosa per cui valga la pena abbonarsi, come ad esempio ricompense con i Punti Canale, accesso alle vecchie trasmissioni, creazione e condivisione di clip, ed ovviamente una live interattiva e divertente, coinvolgente e che spinga l’utente a supportarvi.

Per esperienza personale difficilmente qualcuno si abbonerà se lo richiedete con un messaggio, per cui rimboccatevi le maniche e rispondete alla domanda “perchè dovrebbero abbonarsi al mio canale? cosa ho da offrire?” Mettete in risalto il fatto che ci si può abbonare GRATIS con Amazon Prime, illustrando magari anche la procedura per farlo, invogliate a usare bits in chat e così via dicendo. Con gli abbonamenti riuscirete a tirare su un bel pò di denaro, a differenza delle pubblicità.

Come monetizzare con Amazon

Amazon permette a tutti di guadagnare online con la vendita di prodotti affiliati, in altre parole non vi sono requisiti da rispettare, tuttavia i guadagni sono davvero miseri, dovete vendere molto per intascare qualche spicciolo. Una volta che vi siete registrati su Amazon affiliati e indicato il metodo di pagamento preferito tra buono amazon o bonifico bancario, dovete convincere gli utenti ad acquistare su amazon tramite il vostro link affiliato, che potete generare nella pagina di ogni prodotto, tramite il banner in alto.

Se avete un sito o una community potete ad esempio proporre giornalmente le migliori offerte Amazon di una specifica categoria, oppure infilare i link amazon nei vostri articoli, se ad esempio parlate di una tastiera potete inserire il link per acquistarla oppure delle alternative. Come anticipato potete anche monetizzare con ENEBA e Instant Gaming, tre dei tanti shop online di giochi digitali, il cui funzionamento è molto simile a quello di Amazon.