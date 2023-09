Mouse: Trucchi da usare con la Tastiera

A cosa serve il mouse? Vi siete mai posti questa domanda? eppure si tratta di un Hardware molto utilizzato, seppure nasca dopo la tastiera, difatti i primi PC non avevano mouse, questo perchè con la tastiera era ed è tutt’oggi ancora possibile fare tante operazioni, tuttavia è risaputo che il mouse è una comodità di cui non è possibile fare a meno, sopratutto se si usa il pc per giocare.

Cosa si può fare con il mouse?

Molti usano il mouse per cliccare, trascinare, scrollare pagine e cosi via dicendo, ma cosa si può fare realmente con il mouse oltre l’uso tradizionale? Prima di rispondere a questa domanda vogliamo porvene una seconda, Come si usa un mouse?

Il mouse è un hardware di input piuttosto semplice da utilizzare, varia in dimensioni, design, colori e funzionalità varie a seconda del mouse acquistato, ci sono mouse gaming, mouse wireless, mouse con cavo, mouse per lavorare e così via dicendo, esistono mouse con tanti pulsanti, mouse programmabili, mouse economici, solitamente si punta ad un mouse corsair, mouse logitech o mouse razer per giocare, ma chi usa il PC per lavoro spesso si affida a mouse Microsoft.

Da qualche anno a questa parte ci sono anche i mouse verticali ma questa è un’altra storia. Come funziona un mouse? Lo si impugna e si sposta il cursore in giro per il monitor, cliccando con i tasti presenti su ogni mouse per aprire e chiudere finestre e cartelle, trascinare file o scorrere le pagine con la rotellina. Quanti sono i tasti del mouse? In genere sono tre, ossia tasto destro, tasto sinistro e rotellina, ma esistono mouse con decine di tasti, rivolti a chi gioca agli MMORPG.

Quale è il mouse migliore?

Se avete intenzione di acquistare un nuovo mouse è naturale porsi la domanda, quale mouse comprare? quale mouse è il migliore? e cosi via dicendo. Come detto il mouse da acquistare varia a seconda di cosa cercate dalla periferica, se volete un mouse per giocare o mouse per lavorare, mouse wireless o mouse con cavo e naturalmente quanto budget avete a disposizione, quindi se affidarvi a mouse economici ma pur sempre validi o mouse costosi e professionali.

Non esiste un mouse migliore di tutti ma vi sono migliori mouse da acquistare questo è certo, in ogni ambito, quindi migliori mouse per giocare o migliori mouse per lavorare anche se molti uniscono l’utile al dilettevole come si suol dire, acquistando un solo mouse per giocare e lavorare. Personalmente consigliamo i mouse Corsair, Logitech o Razer come detto, ma vi sono anche molti altri mouse validi.

Quanto costa un mouse? Si parte da 5 euro all’incirca fino a centinaia di euro, dipende che tipo di mouse volete acquistare, a cosa vi serve, come volete utilizzarlo, se preferite averlo con cavo o wireless, ci sono tanti fattori da prendere in considerazione.

Come usare il mouse con la tastiera?

Dopo questa lunga ma doverosa premessa vogliamo parlarvi di come usare il mouse con la tastiera, i trucchi con il mouse che forse non conoscete.

Tenete premuto il tasto Maiusc della tastiera e premete il tasto sinistro del mouse in un file di testo, potete evidenziarne una parte

Se tenete premuto il tasto CTRL sulla tastiera e cliccate con il sinistro del mouse sui singoli file, potete evidenziarli

Se premete il tasto SHIFT della tastiera e tasto sinistro del mouse sul primo e ultimo file, potete evidenziarli tutti

Tenete premuto il tasto MAIUSC della tastiera e premete il tasto destro del mouse sul desktop, file o su una cartella, potete aprire un menù contestuale con maggiori opzioni

Se tenete premuto il tasto CTRL sulla tastiera e muovete la rotella del mouse, potete ingrandire o rimpicciolire i testi

Durante la navigazione WEB, premete e tenete premuto il tasto CTRL sulla tastiera, dopo di che cliccate con il sinistro del mouse su un link per eseguirlo in background

Sempre dal browser web,se cliccate con la rotella del mouse su una scheda potete chiuderla

Per bloccare i clic del mouse basta recarvi nel pannello di controllo di Windows, per la precisione nelle impostazioni del Mouse, vi è l’apposita voce

Queste sono solo alcune delle istruzioni che potete usare, combinando mouse e tastiera avete la possibilità di eseguire diverse operazioni velocemente.

