Come avere Spotify Premium GRATIS

Come si fa a non pagare Spotify? Vi siete mai posti questa domanda? Ma cos’è Spotify? Giustamente potreste non conoscere il software o app in questione. Si tratta di una piattaforma per riprodurre musica in Streaming, di generi differenti, sia in locale che online, la propria musica preferita o nuovi brani. Spotify è GRATIS, tuttavia come ogni versione gratuita ha i suoi limiti, tra cui la pubblicità dopo un certo numero di brani riprodotti, l’impossibilità di scaricare canzoni GRATIS ed altre funzionalità assenti, riservate solo agli abbonati Premium.



Quanto costa al mese Spotify?

Se fate ad esempio attività sportiva all’aperto, Spotify potrebbe essere il vostro migliore amico virtuale, dato che vi permette di ascoltare musica in Streaming, senza dunque scaricare musica su smartphone. Come detto la versione GRATIS di Spotify non richiede abbonamento, non ha scadenza, non pagherete alcun centesimo per usarlo, tuttavia ascolterete qualche minuto di pubblicità di tanto in tanto, non potrete saltare più di un certo numero di brani e cosi via dicendo.

Il costo di Spotify Premium è di 10 euro al mese per un solo account, se invece avete un partner o siete in un nucleo famigliare e tutti usano la piattaforma, potete optare per la suddivisione dell’abbonamento fino a 6 utenti. Il costo per l’abbonamento con 2 utenti attivi è di 13 euro al mese, se invece optate per il piano famiglia il costo sale di qualche euro. Dividendo l’account in 6 pagherete solo 2,50€ al mese a testa, ovviamente come nel caso di Netflix non potete dividere account Spotify con amici lontani, perchè al momento dell’iscrizione verrà richiesto al proprietario dell’account il proprio indirizzo di abitazione e gli ospiti di confermare l’indirizzo mediante la geolocalizzazione o indicandolo manualmente.

A differenza di Netflix però non viene richiesta username e password agli utenti secondari ma solo un link che dovrà essere generato e inviato dal proprietario. Quindi se state pensando di dividere account Spotify, potreste ritrovarvi con l’account bannato se coloro con il quale lo dividete vivono in luoghi o paesi differenti dal vostro.

Come avere 3 mesi gratis Spotify

A questo punto dunque la domanda sorge spontanea, come avere Spotify Premium GRATIS? Esistono diverse soluzioni. La prima è quella di creare un nuovo account Spotify, dopo aver indicato un metodo di pagamento, avrete la possibilità di usare Spotify Premium GRATIS per 1 mese a differenza dei 3 mesi di Spotify Premium di un tempo, tuttavia esistono siti come Eneba, i quali vendono codici da riscattare per avere 3 mesi di Spotify Premium GRATIS, in questo caso però possono essere usati solo con i nuovi account Spotify.

Ci sono anche interessanti iniziative indette da Amazon, Microsoft, Sony e altre aziende, le quali consentono di avere Spotify GRATIS svolgendo specifiche azioni. Esiste Spotify Premium craccato?

Certo che si, su Android potete scaricare Spotify APK Craccato, tuttavia è illegale, quindi vi sconsigliamo di farlo, inoltre essendo per l’appunto illegale eviteremo di indicarvi dove procurarvelo o come funziona. E’ sempre bene pagare Spotify Premium per stare in regola sia con la legge che evitare il ban dell’account Spotify.

Come condividere l’accont di Spotify

Spotify permette come Netflix, Disney ed altre piattaforme, la condivisione account, in questo modo ad esempio potete abbonarvi selezionando il piano famiglia e dividere il costo mensile per ogni membro. Naturalmente c’è chi poi lo condivide con amici o perfetti sconosciuti, solo allo scopo di risparmiare, ad ogni modo l’abbonamento ha un costo mensile, che viene detratto sul metodo di pagamento indicato, dopo aver confermato tutto, potete condividere l’account, ognuno avrà a disposizione le sue playlist, in questo modo eviterete di ritrovarvi brani non graditi in una lista universale, come accade per l’appunto sulle piattaforme di video Streaming tramite i profili.

I membri della famiglia che vivono insieme possono godersi fino a 6 account Premium al prezzo di € 15,99 al mese. Gli abbonati a Spotify potranno ascoltare musica senza interruzioni e pubblicità, ascoltare musica offline, skippare illimitatamente i brani ed altro ancora. In questo modo ad esempio qualora siate 6 membri, vi costerà meno di 3€ al mese a testa.