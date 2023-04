Filesystem: Cosa sono, quali sono e come formattarli

Che cosa è un file system? Quanti tipi di file system ci sono? Come formattare un file system?

Chi usa il PC per lavorare ha spesso a che fare con i file system, dunque è lecito porsi certe domande.

Che cosa si intende per file system?

Il termine “file system” si riferisce all’organizzazione logica dei file su un dispositivo di archiviazione. Ogni dispositivo di archiviazione, come ad esempio un disco rigido, una chiavetta USB o una scheda di memoria, deve avere un file system per poter gestire l’archiviazione dei dati in modo ordinato e strutturato.

Il file system determina come i file vengono organizzati e memorizzati, come vengono gestiti gli spazi vuoti e come viene garantita l’integrità dei dati. Inoltre, il file system definisce il modo in cui i file vengono letti e scritti dal sistema operativo, e come possono essere condivisi e accessibili agli utenti e alle applicazioni.

Esistono diversi tipi di file system, tra cui i più comuni sono NTFS (utilizzato principalmente sui sistemi Windows), HFS+ (utilizzato sui sistemi Mac), FAT32 (utilizzato su dispositivi di archiviazione portatili) e EXT4 (utilizzato sui sistemi Linux).

Dove trovo il file system?

Il file system si trova all’interno del disco rigido o della memoria interna del dispositivo. La posizione esatta del file system dipende dal sistema operativo in uso. Su sistemi Windows, ad esempio, il file system di solito è designato con una lettera di unità, come “C:” per il disco rigido principale, mentre su sistemi Unix o Linux, il file system è spesso montato in una directory radice denominata “/”. Inoltre, molte piattaforme come Android e iOS hanno il file system nascosto e non accessibile senza i privilegi di amministratore (root).

Quale funzionalità svolge il file system?

La prima cosa da sapere giustamente è quale è la funzionalità principale di un file system. Si occupa di fornire identificazione ai files tramite un’interfaccia, con la quale poi è possibile creare, cancellare e spostare o ispezionare file e directory.

Ogni memoria ha il suo file system, il quale varia a seconda del tipo di esigenza. Cosa vuol dire formattare in exFat? La formattazione exfat dimensione unità di allocazione è una procedura piuttosto richiesta in alcuni cambiti, dunque è lecito porsi la domanda come formattare exfat in fat32, dato che quest’ultimo file system è il più utilizzato insieme all’NTFS.

Tenete bene a mente che i tipi di file system cambiano a seconda della situazione, ognuno è adatto ad uno scopo ben preciso.

Quali sono i tipi di file system?

A questo punto ci si chiede, ma quanti e quali file system esistono? Come anticipato i più comuni sono exfat 32, fat 32 e NTFS ma ve ne sono molti altri, sopratutto se usate Linux come sistema operativo. Cosa cambia tra fat32 e ntfs? Perchè si dovrebbe scegliere uno invece dell’altro? Quando bisogna formattare una pendrive o formattare hard disk ci si trova di fronte alla scelta del file system da usare. Il FAT 32 è un file system datato, tuttavia è il più usato sopratutto per unità flash USB e memorie esterne di piccole dimensioni, NTFS invece è il più usato quando si parla di memorie a grandi dimensioni, in quanto permette di conservare file singoli di molti GB. Negli ultimi anni FAT 32 è stato sostituito da exfat.

Cosa vuol dire formattare NTFS? A cosa serve NTFS? Come formattare un disco in NTFS? ome detto è un file system molto usato da chi lavorare con le ISO, vale a dire file unici che superano i 4GB di dimensione, cosa che non può fare il FAT32 o exfat, per questo è bene scegliere il file system corretto a seconda del tipo di situazione. Tenete bene a mente però che l’NTFS non è supportato da smartphone, tablet e console il più delle volte, ma su PC è il massimo, quindi a seconda del tipo di memoria che usate e dove intendete usarla, scegliete il file system più idoneo.

Qual è il miglior file system?

Non esiste un file system universale che possa essere considerato come il “migliore” in assoluto, poiché la scelta dipende dalle esigenze dell’utente e dal contesto d’uso. Ad esempio, il file system NTFS di Microsoft Windows è ampiamente utilizzato perché supporta molte funzionalità avanzate, ma potrebbe non essere il migliore per un sistema embedded con risorse limitate. Altri file system come ext4 per Linux o APFS per macOS offrono prestazioni elevate su determinati sistemi operativi e dispositivi, ma potrebbero non essere la scelta migliore in altri contesti. In generale, la scelta del file system dipende dalle esigenze specifiche dell’utente, come la compatibilità con il sistema operativo, la sicurezza dei dati, la gestione dei file e le prestazioni del sistema.

Come Formattare exFAT, NTFS o FAT 32

A questo punto ci si chiede, Formattare pendriver o formattare disco, in che modo?

Recatevi nelle Risorse del Computer o Computer Cliccate con il tasto destro del mouse sul disco o pennetta da formattare Cliccate con il tasto sinistro del mouse su Formatta tramite il menu a tendina Scegliete il tipo di File System e cliccate su Ok

Tenete a mente che è un’operazione che cancellerà tutti i dati presenti all’interno della memoria.

Come modificare la formattazione da exFAT a FAT32? Per vostra fortuna in rete esistono software e metodi che permettono di cambiare file system senza formattare, in questo caso però spesso capita che si perdano dati o si vengano a creare problemi di incompatibilità, il nostro consiglio è quello di scegliere file system corretti prima di formattare memoria, evitando di dover fare la conversazione successivamente.

Come formattare scheda SD exFAT? Esiste un comodo software e gratuito che potete scaricare qui, il quale consente di formattare velocemente in FAT32. Non è importante il tipo di memoria in uso, la formattazione avviene allo stesso modo, indipendentemente dal file system scelto. Per Formattare in Fat32 come detto si ricorre ad un programma esterno dato che Windows ha sostituito il Fat32 con exFat.

