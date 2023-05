Addio alle Stories su YouTube: un nuovo capitolo per Google

Secondo quanto riportato da The Verge, un importante sito di informazione tecnologica, YouTube si prepara a dire addio alle Stories. Secondo un Community Manager di YouTube che ha fornito informazioni attraverso il portale di supporto ufficiale di Google, il formato delle Stories non sarà più disponibile sulla piattaforma a partire dal 26 giugno 2023. Questa decisione segna la fine di una funzionalità che era stata introdotta nel 2017 e che sembra non aver ottenuto il successo sperato.

Il significato delle Stories su YouTube

Le Stories su YouTube erano pubblicazioni temporanee che i canali potevano condividere con i propri spettatori. Queste pubblicazioni venivano segnalate da un cerchio rosso attorno all’immagine del canale e avevano una durata di soli sette giorni. Tuttavia, questa caratteristica poteva essere utilizzata solo dai canali YouTube con più di 10.000 iscritti.

Una funzionalità simile a Instagram

Le Stories di YouTube erano molto simili alle Storie di Instagram, un formato che si è rivelato estremamente popolare sulla piattaforma di condivisione di foto e video di proprietà di Facebook. Tuttavia, a differenza delle Storie di Instagram, quelle di YouTube sembrano non aver incontrato lo stesso successo. Nonostante il tentativo di creare un’esperienza simile a Instagram, sembra che i creatori e gli utenti abbiano preferito altre opzioni disponibili sulla piattaforma di YouTube.

Un nuovo focus sui Content Creator

Con l’eliminazione delle Stories, YouTube sembra voler spingere i Content Creator a utilizzare altre funzionalità per aggiornare i loro spettatori. Tra queste vi sono i post Community e i video Shorts. I post Community consentono ai creatori di condividere testi, sondaggi, immagini e video direttamente con i loro fan, creando un’interazione più diretta e coinvolgente. D’altra parte, i video Shorts sono brevi video verticali che permettono ai creatori di esprimere la propria creatività in modo rapido e immediato, in un formato simile a quello di TikTok.

Un futuro di innovazione per YouTube

Nonostante l’addio alle Stories, YouTube continua a lavorare per migliorare l’esperienza degli utenti e dei creatori di contenuti. L’azienda si impegna a offrire un ecosistema sempre più completo e coinvolgente, adattandosi alle esigenze del pubblico e introducendo nuove funzionalità e strumenti. Mentre diciamo addio alle Stories su YouTube, accogliamo con entusiasmo le nuove opportunità che BigG offrirà ai creatori e agli utenti di tutto il mondo.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!