Apple si prepara a lanciare un nuovo MacBook Pro con processore a 3-nm

Apple sta pianificando il rilascio di un nuovo MacBook Pro dotato di un processore realizzato con il processo produttivo a 3-nm, presumibilmente fornito da TSMC. Secondo le ultime informazioni, il nuovo modello potrebbe essere disponibile nel terzo trimestre del 2023 e dovrebbe trattarsi di un MacBook Pro da 13 pollici con una CPU Apple M3, un chip che al momento non è ancora stato ufficialmente annunciato.

La notizia è stata riportata da DigiTimes, che ha affermato: “Il prossimo MacBook Pro di nuova generazione previsto per il terzo trimestre dell’anno implementerà processori a 3-nm”. L’utilizzo di un processo produttivo più avanzato come il 3-nm potrebbe garantire significativi miglioramenti in termini di efficienza energetica e prestazioni rispetto all’attuale chip M2, prodotto a 5-nm.

Anche Mark Gurman di Bloomberg ha menzionato questi nuovi sviluppi nella sua newsletter Power On del fine settimana. Tuttavia, Gurman ha stimato che i nuovi prodotti potrebbero essere presentati nel quarto trimestre (ottobre), a differenza della previsione di DigiTimes.

Quello che sembra essere certo è che Apple abbia in programma di annunciare il nuovo chip M3 entro la fine dell’anno. I primi modelli dotati di questo processore includeranno un MacBook Pro da 13 pollici, un MacBook Air da 13 pollici e un nuovo iMac da 24 pollici. Al momento non è chiaro quando il MacBook Air da 15 pollici, rilasciato il mese scorso, verrà aggiornato con il chip M3.

L’ultimo aggiornamento del MacBook Pro da 13 pollici risale a giugno 2022 ed è l’unico modello ancora in commercio con la Touch Bar e il vecchio design della serie. Si prevede quindi un cambiamento di stile in linea con i più recenti sistemi Apple. Inoltre, è possibile che il chip M3 arrivi anche sull’iPad Pro, all’interno del primo modello dotato di display OLED, previsto per la prima metà del 2024.

I MacBook Pro da 14 e 16 pollici con i chip M3 Pro e M3 Max, invece, sono attesi per l’anno prossimo. Inoltre, è probabile che Apple abbia in programma un chip M3 Ultra per i sistemi Mac Studio e Mac Pro.

Con l’introduzione del processore M3 e l’adozione del processo produttivo a 3-nm, Apple mira a migliorare ulteriormente le prestazioni e l’efficienza dei suoi dispositivi Mac. Gli appassionati dell’ecosistema Apple dovranno aspettare con impazienza i prossimi annunci ufficiali per scoprire tutti i dettagli sul nuovo MacBook Pro e gli altri dispositivi che saranno equipaggiati con il chip M3.

