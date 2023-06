Apple Vision Pro: Il nuovo visore per la realtà aumentata e virtuale

Sfruttando il palcoscenico dell’edizione 2023 della WWDC, Apple ha finalmente svelato il prodotto tanto atteso da molti appassionati: il visore Apple Vision Pro. Questo innovativo dispositivo punta sulla realtà aumentata, offrendo un’esperienza unica che fonde il mondo reale con quello digitale.

Il design del visore ricorda in parte un paio di occhiali da sci, confermando le indiscrezioni che circolavano da tempo. Il visore, chiamato anche “visore ibrido”, offre la possibilità di passare dalla realtà aumentata alla realtà virtuale grazie a un quadrante apposito. Il display utilizzato è di tipo microOLED, garantendo una qualità visiva eccezionale.

Annunciato il visore per la VR e AR di Apple

Una delle caratteristiche interessanti del visore Apple Vision Pro è la mancanza di un controller tradizionale. Il visore può essere controllato attraverso il movimento degli occhi, delle mani e con comandi vocali. L’interfaccia utente è intuitiva e permette di sfogliare le applicazioni semplicemente guardando il menu desiderato e selezionandolo con un tocco.

Apple ha posto grande enfasi sull’importanza di non isolarsi completamente dal mondo esterno durante l’uso del visore. Grazie al sistema chiamato EyeSight, gli occhi dell’utente verranno visualizzati agli altri, creando un senso di connessione con l’esterno. Quando si passa alla modalità di realtà virtuale completa, la luminosità del display verrà regolata per oscurare gli occhi, indicando così che l’utente non è disponibile per interazioni esterne.

La scheda tecnica del visore Apple Vision Pro include il potente processore M2 e il chip R1 dedicato all’elaborazione dei sensori, garantendo un’esperienza fluida e con il minimo ritardo. Il visore è dotato di 12 telecamere, cinque sensori e sei microfoni, permettendo un rilevamento preciso e una riproduzione audio di alta qualità.

Un aspetto sorprendente del visore è la sua capacità di scansione facciale, che consente di creare un avatar tridimensionale dell’utente. Questo avatar può essere utilizzato per effettuare chiamate FaceTime con altre persone e supporta anche piattaforme come Microsoft Teams, Webex by Cisco e Zoom. Il sistema operativo del visore, chiamato visionOS, offre anche la compatibilità con app popolari come Adobe Lightroom e Unity, che possono essere controllate facilmente attraverso gesti delle mani e movimenti degli occhi. Inoltre, un App Store dedicato fornirà una vasta selezione di applicazioni ottimizzate per il nuovo dispositivo.

Per garantire la sicurezza dell’utente, il visore Apple Vision Pro include un sistema di autenticazione chiamato Optic ID, che utilizza la scansione dell’iride per consentire l’accesso al dispositivo. I dati dell’utente sono crittografati per garantire la privacy e la sicurezza delle informazioni.

Tuttavia, il prezzo del visore Apple Vision Pro è una delle domande che rimaneva “in sospeso” fino alla fine dell’annuncio. Il dispositivo sarà disponibile a partire da inizio 2024, al prezzo di 3.499 dollari. Nonostante il costo elevato, il visore rappresenta un passo significativo nell’evoluzione della realtà aumentata e offre funzionalità e possibilità uniche.

In conclusione, il visore Apple Vision Pro rappresenta un importante passo avanti nella tecnologia della realtà aumentata, offrendo un’esperienza coinvolgente e interattiva che fonde il mondo reale con quello digitale. Nonostante il prezzo elevato, il visore promette di aprire nuove possibilità in settori come l’intrattenimento, l’istruzione e la comunicazione. Sarà interessante osservare come la società di Cupertino continuerà a sviluppare e migliorare questa innovativa piattaforma nel futuro.

