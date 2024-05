Attenti al finto aggiornamento di Chrome su Android, vi svuota il conto in banca

Stando ad un rapporto pubblicato dai ricercatori di Threat Fabric, in rete si sta diffondendo in quest’ultimo periodo, un finto aggiornamento di Google Chrome su Android, il quale scarica un virus che vi svuota il conto in banca.

Un finto aggiornamento di Chrome su Android in realtà è un malware

A quanto pare il malware in questione è in grado di aggirare i sistemi di sicurezza su Android 13 e versioni successive, utilizzando o per meglio dire sfruttando le opzioni di accessibilità del sistema operativo, come quelle per leggere lo schermo e registrare ciò che l’utente fa, come ad esempio l’immissione delle credenziali bancarie, le username e password di accesso e così via dicendo.

Di conseguenza una volta installato, questi non apporterà alcuna modifica o miglioria a Google Chrome, ma semplicemente rilascerà un malware che agirà indisturbato nel vostro dispositivo, catturando tutto ciò che fate con lo smartphone, dunque ciò digitate e visualizzate, inviando il tutto ai truffatori tramite un server remoto.

Inutile dirvi che tali truffatori potranno avere libero accesso al vostro conto bancario, considerando che pur se avete attivato l’autenticazione a due fattori, il codice monouso richiesto per l’accesso sarà visibile e registrato dal malware. Il consiglio dunque è quello di aggiornare Googel Chrome solo tramite l’aggiornamento automatico nel Play Store.

