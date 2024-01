ChatGPT: Arrivano i primi Bot per avere una fidanzata IA

Con l’apertura dello Store di ChatGPT e la possibilità di creare e distribuire Bot IA, le prime fidanzate virtuali non si sono fatte attendere, create allo scopo di intrattenere e tenere compagnia a single e chi è in cerca di un contatto, e per quanto triste sia, è una realtà che molti si ritrovano ad affrontare.

Fidanzate IA? Ci pensa ChatGPT

Secondo quanto riferito da MSPoweruser, alcuni creatori hanno sfruttato le opzioni di personalizzazione offerte dalle API di GPT per sviluppare chatbot che, in modo significativo, violano le linee guida di OpenAI. In particolare, una ricerca del termine “girlfriend” nello store rivela risultati inaspettati, con chatbot che si presentano come “fidanzate coreane“, “fidanzate virtuali” o addirittura “la tua ragazza AI, Tsu”.

La questione principale è se OpenAI stia attivamente lavorando per impedire la pubblicazione di chatbot che violano le proprie linee guida. Attualmente, sembra che almeno otto di questi bot abbiano superato le restrizioni e siano disponibili nello store, nonostante la politica di OpenAI proibisca specificamente a GPT di promuovere e proporre chatbot con contenuti di questo tipo.

OpenAI, stando alle informazioni disponibili, è consapevole di queste violazioni e utilizza un sistema di monitoraggio che comprende sia processi automatizzati che revisioni umane, oltre alle segnalazioni degli utenti, per identificare e rimuovere i chatbot che potrebbero rappresentare una minaccia o violare le norme interne.

La crescente presenza di chatbot basati sull’IA che cercano di sostituire le relazioni umane con controparti virtuali è stata particolarmente evidente negli Stati Uniti nel corso del 2023. Questa tendenza ha sollevato preoccupazioni e interrogativi sulla relazione tra intelligenza artificiale e interazioni umane, mettendo in luce i confini etici e sociali della tecnologia.

Il fenomeno dei chatbot progettati per emulare relazioni sentimentali porta a riflettere su come l’IA possa influenzare e modellare il nostro modo di connetterci. Chiaramente non ci troviamo di certo di fronte ad una novità, dato che su Android ci sono da tempo ragazze IA pronte a rispondere ad ogni vostra domanda e parlare con voi nel miglior modo possibile, nonostante non siano reali.

