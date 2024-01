ChatGPT genera FakeNews? La risposta di OpenAI e come evitarle

Diciamoci la verità, chi oggigiorno non si affida a ChatGPT per generare testi? tuttavia, il celebre chatbot che permette di creare testi autonomamente tramite l’intelligenza artificiale, risulta un’arma a doppio taglio, in quanto potrebbe dare vita alle cosiddette Fake News, se utilizzato in modo scorretto. OpenAI è intevenuta sulla questione, fornendo alcune linee guida che vi riportiamo a seguire.

Le linee guida di OpenAI per usare al meglio ChatGPT

La prima misura chiave è l’implementazione di un sistema crittografico sviluppato dalla Coalition for Content Provenance and Authority. Questo sistema sarà in grado di indicare se un contenuto visivo è stato generato dall’IA o da fonti umane. La certificazione verrà estesa alle immagini create da DALL-E 3 e, in un futuro auspicio, anche ai video prodotti dalla stessa piattaforma.

Questa iniziativa segue un approccio simile all’utilizzo di watermark digitali per le opere create dall’IA, ma con l’obiettivo di migliorare l’efficacia nella lotta alle fake news. Inoltre, OpenAI ha annunciato una collaborazione più stretta con giornalisti e ricercatori per affinare ulteriormente la classificazione dell’origine di testi e immagini. Contestualmente, ChatGPT inizierà a incorporare notizie in tempo reale da fonti globali nelle sue risposte, citando le fonti per garantire maggiore trasparenza.

Tuttavia, il piano si concentra in modo particolare sulle elezioni presidenziali degli Stati Uniti che si terranno il 5 novembre. In previsione di questo evento critico, le conversazioni di ChatGPT su temi politici includeranno link e riferimenti a siti ufficiali, come CanIVote.org, per la verifica e il fact-checking delle informazioni fornite dall’IA. Infine, OpenAI si impegna a lavorare attivamente per la rimozione dai canali online di deepfake e chatbot che cercano di ingannare gli utenti impersonando figure politiche di spicco.

Se dunque volete evitare di generare Fake News tramite ChatGPT, assicuratevi di attenervi a quanto descritto. Assicuratevi di leggere con estrema attenzione ciò che generate, accertandovi che le informazioni fornite siano reali.

