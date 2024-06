ChatGPT Down - Borsainside.com

Viviamo in un’epoca in cui l’intelligenza artificiale la fa da padrone, nella stesura dei testi, composizione di brani musicali e in altri ambiti, come ad esempio assistente virtuale su Mobile, per la produzione di video o immagini. Ogni giorno sono sempre di più coloro che si affidano all’IA per velocizzare il lavoro o comunque agevolarlo in qualche modo, affidandosi a ChatGPT, ad esempio, per la stesura di testi, correzione o semplicemente per avere degli spunti, e quando ChatGPT non funziona, la situazione diventa per molti piuttosto seria.

Lo sapevate che ChatGTP vi aiuta a guadagnare denaro?

ChatGPT down ? Ecco la soluzione

Certo, c’è sempre il caro vecchio fai da te, ma quando ci si affida totalmente all’IA, se questa diventa inaccessibile, sorgono problemi, è come privare il mondo di Internet, degli smartphone o di una qualsiasi altra comodità alla quale ci si è abituati, e che si utilizza giornalmente. Ad ogni modo, nella giornata di ieri si è verificato, come spesso accade ultimamente, un disservizio di ChatGPT, il quale ha reso quasi per l’intera giornata, inaccessibile il celebre chatbot di OpenAI, impedendo a migliaia se non milioni di utenti di utilizzarlo.

Cosa fare in questi casi? La risposta è molto semplice, se non si vuole tornare al fai da te,ci sono sempre delle validissime alternative, molto più rapide, gratis e il più delle volte precise per la stesura dei testi, tra queste vi è ovviamente Gemini, l’IA di Google, la quale dopo aver effettuato diverse verifiche e confronti, è risultata migliore di ChatGPT e difficilmente in disservizio. Se dunque usate ChatGPT per scrivere articoli, recensioni o per altri scopi, e questi non funziona, non vi resta che affidarvi a Gemini.

ChatGPT vs Google Bard – Borsainside.com

Il funzionamento è identico, non richiede registrazione, potete usare anche il vostro account Google, è GRATIS e non è limitato, è veloce nelle risposte, preciso e più funzionale sotto alcuni aspetti rispetto ChatGPT, che mette a disposizione solo degli abbonati o utenti Premium alcune sue importanti funzionalità. Potete usare Gemini da qualsiasi browser web, vi basterà visitare il sito ufficiale. Provare per credere, e vedrete da voi quanto risulti funzionale e quasi sempre accessibile, sicuramente molto più di ChatGPT.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.