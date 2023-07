Cinque Trucchi Segreti per Ottimizzare le Ricerche con Google

Con l’ampia disponibilità di informazioni su Internet, i motori di ricerca, in particolare Google, sono diventati uno strumento essenziale per ottenere conoscenze e informazioni da tutto il mondo. Tuttavia, tra milioni di dati e risultati, come possiamo ottimizzare le nostre ricerche per trovare esattamente ciò di cui abbiamo bisogno? In questa guida, ti sveleremo cinque trucchi segreti per migliorare le tue ricerche con Google e ottenere risultati più precisi e pertinenti.

Utilizzare la Ricerca Multipla

La “ricerca multipla” o “multisearch” va oltre le tradizionali ricerche basate sul testo. Con Google Lens o l’app Google, puoi scattare una foto e cercare informazioni sulle immagini. Ad esempio, se vedi una scrivania in un negozio ma è chiuso, scatta una foto con Google Lens, quindi fai clic su “Cerca con la tua fotocamera”. Potrai trovare altre scrivanie simili o di diversi colori disponibili online o in negozi locali.

Sfruttare gli Operatori di Ricerca

Gli operatori di ricerca sono caratteri speciali che consentono di restringere il campo e ottenere risultati più precisi. Ecco alcuni esempi:

Virgolette (“”) : Utilizza le virgolette per cercare esattamente una parola o frase specifica. Ad esempio, “pantaloni corti blu” restituirà risultati con questa frase esatta.

: Utilizza le virgolette per cercare esattamente una parola o frase specifica. Ad esempio, “pantaloni corti blu” restituirà risultati con questa frase esatta. Punti di Sospensione (..) : Separando due numeri con punti di sospensione, puoi cercare risultati tra questi due numeri. Ad esempio, “smartphone 300€..500€” mostrerà dispositivi con prezzi tra 300€ e 500€.

: Separando due numeri con punti di sospensione, puoi cercare risultati tra questi due numeri. Ad esempio, “smartphone 300€..500€” mostrerà dispositivi con prezzi tra 300€ e 500€. Trattino o Segno Meno (-) : Mettendo un trattino prima di una parola, puoi escludere i risultati che la contengono. Ad esempio, “Samsung S22 -S23” mostrerà risultati solo per S22 e non S23.

: Mettendo un trattino prima di una parola, puoi escludere i risultati che la contengono. Ad esempio, “Samsung S22 -S23” mostrerà risultati solo per S22 e non S23. OR: Puoi abbinare due ricerche diverse utilizzando OR. Ad esempio, “Samsung S22 OR Samsung S23” restituirà risultati per entrambi i modelli.

Ottieni Risposte Immediate sulla Omnibox o nei Risultati di Ricerca

Google offre risposte immediate per alcune query, evitando di dover accedere a un sito web. Puoi ottenere:

Calcoli Matematici : Scrivi l’equazione nella barra degli indirizzi e Google mostrerà il risultato.

: Scrivi l’equazione nella barra degli indirizzi e Google mostrerà il risultato. Conversioni di Unità di Misura : Scrivi ad esempio “10 metri in piedi” e otterrai il risultato della conversione.

: Scrivi ad esempio “10 metri in piedi” e otterrai il risultato della conversione. Informazioni Meteo: Scrivi “meteo” e il nome della località per vedere le previsioni del tempo.

Cercare in un Intervallo di Tempo

Se vuoi cercare contenuti pubblicati in un intervallo di tempo specifico, utilizza i tre punti di sospensione tra le date. Ad esempio, “intelligenza artificiale 2001…2015” mostrerà risultati pubblicati tra questi anni.

Utilizzare la Pagina di Ricerca Avanzata

Se non vuoi ricordare tutti gli operatori di ricerca, accedi alla pagina di ricerca avanzata digitando google.com/advanced_search nella barra degli URL. Qui puoi impostare tutti i parametri di ricerca desiderati, inclusi termini specifici, esclusioni, lingua e altro.

Conoscere questi trucchi ti aiuterà a ottimizzare le tue ricerche con Google e a ottenere risultati più accurati e utili. Sfruttali per migliorare la tua esperienza di ricerca e trovare informazioni in pochi secondi. Google è una potente fonte di informazioni, e con questi segreti a tua disposizione, sarai un esperto nel trovare ciò di cui hai bisogno in modo più rapido ed efficiente.

