Come inserire codice Amazon Prime su Smart TV

Nel mondo sempre più digitale di oggi, lo streaming di contenuti video è diventato un’attività popolare per molti utenti. Amazon Prime Video offre un’ampia selezione di film, serie TV e contenuti originali, e la possibilità di goderseli comodamente sulla tua TV è un vero vantaggio.

In questo articolo, ti guideremo attraverso i passaggi necessari per attivare Amazon Prime Video sulla tua TV, in modo da poter accedere a un’infinità di intrattenimento direttamente nel comfort del tuo salotto.

Guida completa per attivare Amazon Prime Video sulla tua TV

Collega il tuo account Amazon al dispositivo di streaming

Se desideri guardare Amazon Prime Video sulla tua TV, avrai bisogno di un dispositivo di streaming compatibile, come Roku, Fire TV o Chromecast. Assicurati di avere un account Amazon attivo e collega il dispositivo di streaming al tuo account seguendo le istruzioni fornite dal produttore. Questo ti permetterà di accedere ai tuoi contenuti Prime Video direttamente sulla TV.

Utilizza un provider via cavo o satellitare

Se preferisci utilizzare il tuo provider via cavo o satellitare per accedere ad Amazon Prime Video, verifica se il tuo provider offre l’applicazione Prime Video direttamente sul tuo decoder. Se disponibile, segui le istruzioni fornite dal provider per accedere e attivare Prime Video sulla tua TV.

Inserisci il codice Amazon Fire Stick

Se stai utilizzando un Amazon Fire Stick per lo streaming, dovrai inserire il codice di attivazione sul sito web di Amazon. Accedi al tuo account Amazon su un dispositivo connesso a Internet, visita la pagina di gestione dei dispositivi Amazon e segui le istruzioni per associare il tuo Fire Stick al tuo account. Questo ti permetterà di attivare Prime Video e accedere ai tuoi contenuti sulla TV.

Scarica l’app Prime Video sulla tua Smart TV

Se possiedi una Smart TV, puoi scaricare l’app Prime Video direttamente dallo store delle app della tua TV. Accedi allo store delle app sulla tua Smart TV, cerca “Amazon Prime Video” e scarica l’applicazione. Una volta installata, accedi con le credenziali del tuo account Amazon Prime e sarai pronto per guardare i tuoi contenuti preferiti direttamente sulla tua Smart TV.

Accedi a Prime Video tramite il sito web di Amazon

Se la tua TV non supporta l’app Prime Video o se preferisci utilizzare il browser della tua TV, puoi accedere a Prime Video tramite il sito web di Amazon. Apri il browser sulla tua TV, visita il sito web di Amazon Prime Video e accedi con il tuo account Amazon Prime. Da lì, potrai sfogliare e guardare tutti i contenuti Prime Video disponibili direttamente sullo schermo della tua TV.

