Come Liberare Spazio su Google Drive in 4 Semplici Mosse

Google Drive è un servizio di cloud storage che consente di archiviare e accedere ai file da qualsiasi dispositivo, garantendo un backup sicuro. Tuttavia, lo spazio gratuito disponibile su Google Drive è limitato a 15 GB e può riempirsi rapidamente con foto, video e documenti. Per liberare spazio e ottimizzare l’archiviazione, seguite queste 4 semplici mosse:

Svuotare ogni tanto il cestino

I file eliminati da Google Drive non vengono cancellati immediatamente, ma vengono spostati nel cestino, occupando ancora spazio di archiviazione. Di tanto in tanto, svuotate il cestino per liberare spazio. Accedete a Google Drive tramite il browser o l’app, selezionate “Cestino” e poi “Svuota cestino“.

Ordina ed elimina i file di grandi dimensioni

Spesso, pochi file di grandi dimensioni occupano la maggior parte dello spazio su Google Drive. Individuate questi file e considerate se è necessario conservarli sul cloud. Se non sono fondamentali, eliminate i file di grandi dimensioni e spostateli su memoria interna o supporto esterno. Per individuarli, accedete alla versione web di Google Drive, premete sulla freccia accanto allo spazio occupato e ordinate i file per dimensione.

Coinvolgi Dropbox o OneDrive

Per liberare spazio su Google Drive, spostate i file meno utilizzati su altri servizi di cloud storage come Dropbox o OneDrive (o un altro servizio cloud preferito). Questa soluzione è utile per utilizzare Google Drive come servizio principale e mantenere i file meno importanti su un cloud “secondario”. In questo modo, avrete più spazio su Google Drive per i file più essenziali.

Compra spazio extra

Se avete bisogno di più spazio di archiviazione, Google offre piani di abbonamento di Google One. Potete scegliere tra varie opzioni mensili o annuali a seconda delle vostre esigenze. Selezionando uno dei piani, potrete aumentare lo spazio disponibile su Google Drive e archiviare ancora più file.

Con queste 4 mosse, potrete liberare spazio su Google Drive e sfruttarlo in modo più efficiente, garantendo un’archiviazione ottimale dei vostri preziosi contenuti. Tenete sempre sotto controllo lo spazio disponibile e seguite queste strategie per gestire al meglio i vostri file nel cloud.

