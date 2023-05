Come rendere ChatGPT ancora più utile: Le migliori estensioni di Chrome

Se utilizzate ChatGPT per scrivere testi, chattare o per altri scopi, vi interesserà sapere che esistono delle estensioni per Chrome che permettono di utilizzare al meglio l’intelligenza artificiale. Vogliamo condividerle con voi a seguire.

Cerca GPT su ChatGPT per Google

Cerca GPT su ChatGPT per Google è un’estensione per il browser Google Chrome che consente di integrare ChatGPT nel motore di ricerca di Google. Ci sono tre opzioni disponibili per l’utilizzo di questa estensione: lasciare che ChatGPT generi risposte automaticamente per ogni ricerca su Google, attivare manualmente la funzione di risposta di ChatGPT durante la ricerca o utilizzare il punto interrogativo nella ricerca per attivare la risposta di ChatGPT.

Inoltre, l’estensione offre la possibilità di avere sempre a disposizione ChatGPT mentre navighi su Internet. Puoi scegliere di mantenere il chatbot evidenziato in basso a sinistra della pagina e fare clic sul logo del fiore viola per aprire la finestra di chat con ChatGPT. Questa estensione è particolarmente utile per coloro che desiderano ottenere risposte rapide e intelligenti alle loro ricerche su Google.

WebChatGPT

WebChatGPT è un’estensione per Google Chrome che consente di accedere alle funzionalità di ChatGPT in modo più completo e diretto. In particolare, questa estensione risolve il problema dell’incapacità di ChatGPT di effettuare ricerche su Internet dopo settembre 2021, consentendo di accedere a tutte le informazioni disponibili senza limiti di tempo.

Una volta installata l’estensione, è possibile attivarla o disattivarla direttamente sotto la barra dei prompt su ChatGPT. In questo modo, quando si invia una domanda o una richiesta a ChatGPT, l’estensione accede automaticamente ai siti pertinenti per fornire una risposta più completa e dettagliata.

Inoltre, WebChatGPT offre la possibilità di scegliere il numero di risultati, la regione e la data della ricerca, per un’esperienza di ricerca ancora più personalizzata e mirata. In sintesi, WebChatGPT consente di sfruttare al massimo le funzionalità di ChatGPT, rendendolo uno strumento ancora più utile e versatile per la ricerca e la risoluzione di problemi online.

YouTube Summary with ChatGPT

YouTube Summary with ChatGPT è un’estensione per Chrome che consente di ottenere facilmente uno script di un video su YouTube e di riepilogarne il contenuto in modo automatico grazie a ChatGPT.

L’estensione trascrive il contenuto del video in una timeline con indicatore di tempo, consentendo di copiare facilmente lo script. Inoltre, cliccando sull’icona di ChatGPT nella finestra dello script, l’estensione aprirà automaticamente la finestra di chat con il chatbot OpenAI, che riepilogherà il contenuto del video in forma di breve testo, highlights o in un’altra forma a seconda del formato e della durata del video.

In questo modo, YouTube Summary with ChatGPT rende più facile e veloce l’accesso al contenuto dei video su YouTube e consente di riepilogare rapidamente le informazioni più importanti senza dover guardare l’intero video.

Talk-to-ChatGPT

Talk-to-ChatGPT è un’estensione di Chrome che ti consente di porre le tue domande al chatbot OpenAI utilizzando il tuo microfono. Dopo aver installato l’estensione, verrà visualizzata una finestra in alto a destra della pagina principale di ChatGPT, dove potrai cliccare sul pulsante “Start” per avviare un input vocale.

Parlando al chatbot, le tue domande verranno automaticamente convertite in testo e risposte generate dal chatbot verranno lette ad alta voce attraverso il tuo altoparlante. Questa estensione è utile per coloro che preferiscono parlare invece di digitare e rende il chatbot OpenAI ancora più inclusivo.

ChatGPT Writer

ChatGPT Writer è un’estensione per Chrome che rende più facile scrivere e rispondere alle e-mail senza dover digitare ogni singola parola. Dopo aver installato l’estensione, puoi evidenziare un pezzo di testo in una e-mail esistente o in un’altra pagina web, fare clic con il tasto destro del mouse e selezionare “Genera una risposta ChatGPT“.

Il chatbot OpenAI cercherà di capire il contenuto del testo evidenziato e genererà automaticamente una risposta per te. Puoi poi apportare le modifiche necessarie alla risposta e inviarla come risposta alla tua e-mail.

Inoltre, ChatGPT Writer ti permette anche di generare automaticamente una prima e-mail. Basta fare clic con il tasto destro del mouse in un campo di testo vuoto, selezionare “Genera una nuova email ChatGPT” e il chatbot ti aiuterà a creare una nuova e-mail con il testo di base.

ChatGPT Writer è particolarmente utile se hai bisogno di scrivere molte e-mail o se stai rispondendo a messaggi simili in modo regolare. Inoltre, può essere utilizzato per scrivere messaggi di testo o qualsiasi altro tipo di testo digitale.

