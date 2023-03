Come rimuovere App Android che non si disinstallano

Se avete uno smartphone o tablet Android, vi sarà capitato una volta di imbattervi in app che non si disinstallano. Quest’oggi vedremo come cancellare le app Android che non possono essere rimosse.

Quali sono le app che si possono eliminare?

La domanda sorge spontanea, quali sono le app Android che non possono essere disinstallate? Quando si acquista un dispositivo, al suo interno troverete delle applicazioni di sistema che non potete cancellare.

Esiste un modo per farlo, ma in quel caso invalidate la garanzia del vostro terminale, dato che dovrete abilitare i permessi di ROOT, quindi amministrativi, ed utilizzare applicazioni gratis come Link2SD, che potete reperire dal Play Store.

Le app Android che non possono essere rimosse sono spesso app infettate da malware, virus, spyware, trojan ed altre minacce. In questo caso la soluzione è piuttosto semplice:

Recatevi nelle impostazioni Cliccate su su Schermata blocco e sicurezza (la voce varia a seconda del dispositivo) Cliccate su Altre impostazioni di sicurezza Cliccate su Amministratori dispositivo Deselezionate l’app che volete rimuovere per impedirgli di accedere ai privilegi

Come disinstallare app che non si disinstallano Android

Se l’applicazione non è infettata ma semplicemente è un app di sistema, per disinstallarla allora la procedura è ben diversa, non vi basterà seguire i pochi e semplici passaggi riportati in alto, ma dovrete sbloccare lo smartphone abilitando i permessi di ROOT.

La procedura naturalmente varia a seconda del terminale, non esiste un metodo universale, se non volete invalidare la garanzia o non siete capaci di abilitare i permessi di ROOT, potete sempre ricorrere al cosiddetto piano B, vale a dire congelare le app Android per risparmiare spazio su smartphone e tablet.

Per fare questo come detto esiste una comoda e gratuita applicazione Android dal nome Link2SD, la quale permette di congelare app. Attraverso l’ibernazione potete rimuovere tutti i file dell’app e metterla in standby, senza disinstallarla, ma recuperando spazio.

Come disinstappare app che non si disinstallano samsung o come disinstallare app che non si disinstallano xiaomi, indipendentemente dallo smartphone o tablet Android in uso, la procedura è la stessa, sia per rimuovere app amministratore che congelare app Android o disinstallare applicazione Android.

Utilizzare Link2SD su smartphone non sbloccati, vi consente solo di ibernare le app di sistema senza cancellarle, se invece abilitate i permessi di ROOT allora potete rimuovere tutte le app Android senza alcuna disinstinzione.

Come disinstallare app su Android

Se invece vi state chiedendo come disinstallare app su Android, esistono diverse procedure che potete consultare a seguire:

Metodo 1

Cliccate nel menu delle applicazioni Premete con il dito sull’app da disinstallare Premete su DIsinstalla o sulla X

Metodo 2

Andate nel menu delle applicazioni Prendete l’app da disinstallare e trascinatela su Disinstalla

Metodo 3

Andate nelle Impostazioni Android Cliccate su Applicazioni Cliccate sull’App da disinstallare Cliccate su Disinstalla

Metodo 4

Aprite il Google Play Store Cercate l’app installata da disinstallare Cliccate sull’app Cliccate su Disinstalla

ROOT su Android: A cosa serve

La domanda sorge spontanea, ma a cosa serve il ROOT su Android? Perchè sbloccare uno smartphone con i permessi amministrativi? Premettiamo che si tratta di un operazione rivolta agli smanettoni, ma che potrebbe tornarvi molto utile.

Il ROOT su Android invalida la garanzia dello smartphone o tablet, per cui è consigliabile fare la procedura soltanto una volta che il terminale non è più in garanzia. Come detto varia a seconda del dispositivo in uso, non esiste una procedura universale per tutti.

Abilitando i permessi amministrativi avete la possibilità di bloccare la pubblicità su Android, disinstallare app di sistema che non si cancellano, e personalizzare totalmente il dispositivo con ad esempio una nuova animazione di avvio, una ROM (sistema operativo) customizzato ed altro ancora.

App Sorgenti Sconosciute: Cosa sono e perchè non installarle

Concludiamo soffermandoci sulle cosiddette Sorgenti Sconosciute, vale a dire la possibilità di installare applicazioni nel formato APK ed esterne al Play Store. Tali app potrebbero contenere virus di ogni sorta, per cui è sconsigliato abilitare le sorgenti sconosciute su Android, a meno che non si è consapevoli di cosa si sta tentando di installare.

Potete abilitare le Sorgenti Sconosciute dalle impostazioni su Android, in questo caso le app vanno installate nel formato APK tramite un gestore file come ES File Manager, scaricabile dal Play Store, o utilzizando quello che in genere trovate nel vostro dispositivo Android al momento dell’acquisto.

