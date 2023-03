Come usare due account WhatsApp sullo stesso telefono

Come usare 2 account WhatsApp su un solo telefono? Domanda più che lecita nel caso in cui abbiate due numeri di telefono e vogliate utilizzare due WhatsApp sullo stesso smartphone, o se volete semplicemente separare l’account WhatsApp personale dall’account WhatsApp Business.

Come posso usare due WhatsApp?

Come sapete non potete installare 2 WhatsApp sullo stesso smartphone, lo stesso avviene con una qualsiasi altra applicazione, a meno che non conosciate il trucco per installare 2 app uguali sullo stesso telefono.

Se avete uno smartphone Dual Sim, la procedura è piuttosto semplice, non dovrete far altro che attivare l’ospite, installare di nuovo WhatsApp e verificare il secondo numero di telefono.

Come mettere 2 WhatsApp su Samsung?

Esiste una comoda applicazione che permette di installare 2 WhatApp su smartphone Samsung, ci stiamo riferendo al My Knox, tuttavia non è compatibile con tutti i dispositivi. Samsung My Knox permette di installare due versioni separate di WhatsApp.

Nel caso non lo sappiate, è un’applicazione che permette di aumentare la sicurezza su Samsung, creando una sorta di workspace virtuale dove mettere i propri dati al sicuro. Per installare un secondo WhatsApp vi basterà avere un secondo smartphone o un Dual Sim per la convalidazione dell’account.

Avendo a disposizione spazi paralleli, potete installare più app WhatsApp, una per ciascuno spazio. In alternativa potete sempre scaricare app GRATIS come Parallel Space.

Come funziona l’app Parallel space?

Come da nome, si tratta di un’applicazione che permette di installare più applicazioni identiche tramite molteplici spazi. Quindi in questo caso potete installare più app WhatsApp sullo stesso telefono, in modo piuttosto semplice.

Ecco di cosa avete bisogno:

L’applicazione GrooVE IP

L’applicazione Parallel Space

Una volta installate procedete come segue:

Lanciate l’applicazione Parallel Space Deselezionate tutte le app e lasciate solo WhatsApp attivo (naturalmente dovete prima di tutto installare WhatsApp se non l’avete) dopo di che tappate sull’icona Partirà cosi la configurazione per un nuovo account WhatsApp, proseguite fino alla richiesta del numero di telefono Lanciate l’applicazione GrooVE IP senza chiudere Parallel Space, quindi lasciatela in background Create un nuovo account, digitando i dati richiesti (reale nel caso della mail) Quando vi viene richiesto il capcode digitate 480 (verificato e funzionante, altrimenti cercatene uno su Google) e tappate su Search Scegliete uno dei numeri nella lista senza tappare su di esso, ma fate prima di tutto una prova digitandolo nel finto WhatsApp, se viene accettato proseguite, altrimenti provate un nuovo numero Se il finto WhatsApp ha accettato il numero, considerandolo valido, tornate su GrooVE Ip ed attiva il numero tappando su di esso Attendete che nel finto WhatsApp scada il tempo e chiedete una chiamata, riceverete un messaggio vocale nella mail indicata al momento della registrazione Riproducete il messaggio per ascoltare il codice e digitatelo nel finto WhatsApp

In questo modo però potete installare più WhatsApp usando numeri di telefono fasulli.

Come creare un account WhatsApp senza numero?

Non è possibile attualmente installare e usare WhatsApp senza numero di telefono, dovrete affidarvi ad uno dei tanti e tanti servizi gratis per avere numeri temporanei e fasulli, in modo da confermare l’account WhatsApp senza avere un numero di telefono a disposizione.

A seguire vi riportiamo un video su come avere più account WhatsApp sullo stesso telefono tramite l’app Parallel Space di cui vi abbiamo parlato in precedenza:

