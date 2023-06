Controversia sulla modifica dei tweet su Twitter Blue

La modifica dei tweet su Twitter è una delle funzionalità più controverse introdotte da Elon Musk. Secondo alcuni, potrebbe facilitare la diffusione di fake news e disinformazione. Di recente, è stata apportata una modifica cruciale ai tempi di modifica dei tweet sul social network, che ha generato ulteriori discussioni.

Modifica dei tweet su Twitter Blue: Esteso il tempo a un’ora, ma crescono le preoccupazioni sulla diffusione di fake news

L’account ufficiale di Twitter Blue ha annunciato che gli utenti iscritti a Twitter Blue avranno ora la possibilità di modificare i propri tweet entro un’ora dalla pubblicazione. In pratica, il social network di Elon Musk ha aumentato il periodo di tempo durante il quale i tweet possono essere modificati, passando dai precedenti 30 minuti a un’ora intera. Questa modifica si applica esclusivamente agli utenti iscritti a Twitter Blue.

Va sottolineato che la cronologia delle modifiche dei tweet rimane visibile a tutti gli utenti e può essere consultata in qualsiasi momento. Inoltre, la cronologia ora riporta tutte le modifiche apportate nell’ora precedente, anziché nel periodo di 30 minuti. È importante ricordare che l’opzione di modifica dei tweet era una funzionalità molto richiesta da Elon Musk ed è stata implementata poco prima che diventasse ufficialmente CEO di Twitter.

La modifica dei tweet è solo una delle numerose novità introdotte da Twitter negli ultimi mesi su iniziativa di Elon Musk. Oltre a questa modifica, sono state introdotte anche le nuove spunte blu su Twitter e l’aumento del limite massimo di caratteri per i post, che ora può arrivare fino a 4.000 battute. Tuttavia, tutte queste modifiche, compresa la possibilità di modifica dei tweet, sono attualmente disponibili solo per gli utenti iscritti a Twitter Blue, il programma di abbonamento del social network lanciato lo scorso dicembre.

Nonostante ciò, diversi giornalisti e influencer presenti su Twitter hanno criticato l’estensione del periodo di modifica dei tweet a 60 minuti, sostenendo principalmente le stesse ragioni per cui era stato criticato quando era fissato a 30 minuti. Ritengono che questa modifica possa facilitare la diffusione di campagne di disinformazione, poiché gli utenti possono modificare completamente il contenuto dei propri tweet fino a un’ora dopo la pubblicazione. Al momento, tuttavia, sembra che questa funzionalità non sia ancora stata utilizzata per diffondere fake news, né in Italia né all’estero.

