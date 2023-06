Gmail Trucchi: Come creare e utilizzare i template di posta

Negli ultimi giorni, se avete considerato di spostare la vostra casella di posta su Gmail, è importante conoscere alcuni trucchi utili che il servizio di Google offre. Uno di questi trucchi poco noti è la possibilità di creare e utilizzare dei template di posta su Gmail, una funzionalità estremamente vantaggiosa per coloro che devono rispondere a numerosi messaggi simili. In questo articolo, vi illustreremo come sfruttare questa funzione per semplificare la gestione delle vostre email.

Creare i template di posta

Per iniziare a creare i vostri template di posta su Gmail, accedete al vostro account tramite il browser. Una volta aperta la casella di posta, cercate l’icona a forma di ingranaggio nell’angolo in alto a destra e selezionatela. Nel menu a tendina che si aprirà, cliccate su “Visualizza tutte le impostazioni” per accedere alla pagina delle Impostazioni di Gmail.

Una volta aperta la pagina delle Impostazioni, noterete una serie di sezioni nella parte superiore. Utilizzate la barra di navigazione per passare dalla sezione “Generali” alla sezione “Avanzate“. All’interno di questa sezione, troverete un’opzione chiamata “Modelli” (o “Template” se utilizzate la versione in inglese di Gmail). Attivate il toggle per abilitare la funzione dei template e assicuratevi di salvare le modifiche apportate alle impostazioni.

Ora, tornate alla vostra casella di posta e iniziate a scrivere un’email-modello. Potete formattare il testo secondo le vostre preferenze. Una volta completato il modello, cliccate sui tre puntini situati alla destra del pulsante “Invia”. Da qui, selezionate l’opzione “Modelli” e successivamente “Salva bozza come modello“. Infine, scegliete “Salva come nuovo modello“. Congratulazioni, avete creato con successo il vostro primo template di posta! Ripetete questa procedura per ogni modello che ritenete utile, assicurandovi di salvarli separatamente.

Utilizzare i template di posta

L’utilizzo dei template di posta è molto semplice. Per utilizzare un modello precedentemente salvato, componete una nuova email o aprite il messaggio a cui desiderate rispondere. Poi, cliccate sui tre puntini nell’angolo in alto a destra e selezionate l’opzione “Modelli” dal sottomenu. Troverete elencati i titoli dei template che avete salvato in precedenza. Cliccate sul titolo del template desiderato, e l’intero testo formattato apparirà nel corpo dell’email. A questo punto, potete apportare eventuali modifiche necessarie e inviare il messaggio.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!