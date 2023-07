Google Chat si rinnova con la modifica dei messaggi

Google Chat si sta facendo strada nella battaglia delle app di messaggistica, mirando principalmente al settore aziendale delle chat. L’app si sta aggiornando con una serie di nuove funzioni utili che verranno presto implementate. Molti di questi strumenti erano già presenti da tempo sui concorrenti, quindi per Google si potrebbe dire “era ora”. Esaminiamo nel dettaglio tutte queste nuove funzioni.

Cancellazione e modifica dei messaggi sono già disponibili su Google Chat

Partiamo da una delle caratteristiche forse più importanti e richieste dagli utenti. Non tutti i concorrenti hanno ancora organizzato questa funzione, tanto che su WhatsApp la funzione “Modifica messaggio” è stata annunciata solo di recente, ma non è ancora operativa. Google Chat è riuscita a bruciare WhatsApp, poiché questa funzione è già attiva. Ora è possibile gestire i messaggi anche dopo averli inviati, con due diverse opzioni: cancellazione e modifica. Nel primo caso, il messaggio viene completamente rimosso, mentre nel secondo caso viene mantenuto, ma viene aggiornato con le modifiche apportate dall’utente. Su smartphone, è sufficiente tenere premuto il singolo messaggio per qualche istante e quindi premere “Modifica“. Su PC, è sufficiente posizionare il cursore del mouse sul messaggio e premere l’icona a forma di matita “Modifica“. A quel punto, è possibile apportare le correzioni desiderate.

Arrivano anche molte altre funzioni comuni su Google Chat che sono già presenti su altre app di messaggistica. In primo luogo, c’è la possibilità di citare i messaggi. Anche su Google Chat sarà possibile rispondere direttamente a un messaggio specifico di chat, citandolo in modo visivo. Inoltre, le conferme di lettura (le famose “spunte blu” di WhatsApp) saranno disponibili anche per le chat di gruppo, un’opzione che Google non aveva ancora previsto. Da adesso in poi, chi invia un messaggio potrà vedere chi l’ha ricevuto e visualizzato, anche nelle conversazioni di gruppo più ampie.

Inoltre, Google Chat introduce una nuova funzione per la schermata principale dell’app, ovvero l’elenco delle chat. Sarà possibile nascondere le chat inattive da più di sette giorni dalla vista, a condizione che ci siano almeno 10 chat attive nel resto della schermata principale. Naturalmente, le chat nascoste saranno ancora consultabili e utilizzabili quando necessario.

Google Chat porta anche alcune funzionalità uniche che altre app di messaggistica non possono vantare. La novità più interessante per gli utenti comuni è chiamata “Smart Compose“, una funzione già sperimentata in altri servizi della suite Google. Si tratta di un’autocompletamento dei messaggi: Google Chat propone alcune parole in anticipo, cercando di indovinare ciò che l’utente intende scrivere, grazie all’intelligenza artificiale di Google Bard. Se il suggerimento è pertinente, è possibile premere “Tab” per aggiungerlo, risparmiando così tempo. In caso contrario, è possibile ignorarlo e continuare a digitareLa funzione successiva è ispirata al mondo delle e-mail e consente di inserire un collegamento web, ovvero un link, collegato solo a determinate parole. Queste parole specifiche diventeranno link attivi, mentre le altre rimarranno normali. Questo rende più comprensibile il senso di un link e consente di inserire molti collegamenti in un solo messaggio.

Infine, l’ultima nuova funzione di Google Chat è dedicata a coloro che desiderano avere più opzioni per il proprio ambiente di lavoro. Si tratta dell’integrazione di servizi di terze parti. Gli utenti potranno scaricare app aggiuntive, come Asana o Zapier, dall’app store di Google Workspace. Queste app verranno integrate direttamente nella chat stessa, migliorando così la produttività lavorativa.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!