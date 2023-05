Google Gmail: Addio agli account inattivi, e non basta il solo accesso

Google, una delle principali società di tecnologia al mondo, ha annunciato un importante cambiamento riguardante la gestione degli account Gmail inattivi. Non solo verranno cancellati i dati di questi account, ma potrebbe essere anche a rischio l’intero account stesso, poiché verranno rimessi in circolazione per nuovi possibili proprietari.

Google annuncia la cancellazione degli account Gmail inattivi

Questa misura, già adottata in precedenza da Microsoft quando decise di eliminare gli account inattivi, è stata implementata da Google con requisiti precisi, compresa la durata del periodo di inattività. Se il vostro indirizzo di posta elettronica Gmail e l’account collegato ad esso non vengono utilizzati per due anni, potreste essere a rischio.

È importante sottolineare che l’inattività non si riferisce solo al semplice accesso all’account. La nuova politica di Google misura l’attività di un account sulla base dell‘utilizzo di servizi come YouTube, Google Drive e persino la lettura delle email.

Fortunatamente, la nuova policy di Google sugli account inattivi non entrerà in vigore prima di dicembre di quest’anno, garantendo un ampio periodo di preavviso a tutti gli utenti per prendere le necessarie misure di recupero degli account che sono stati trascurati per un periodo prolungato.

Come avverrà la cancellazione degli account Gmail

Inoltre, Google adotterà un approccio graduale nell’eliminazione degli account. Inizierà con quelli creati ma mai utilizzati, seguendo una sorta di “gerarchia” basata sull’utilizzo effettivo degli account, fino ad arrivare agli account che sono stati utilizzati in passato ma successivamente abbandonati.

Questa nuova politica di Google mira a gestire in modo più efficiente gli account inattivi e a liberare spazio sui suoi server. Con il crescente numero di account Gmail creati nel corso degli anni, questa iniziativa è un modo per ottimizzare le risorse e garantire che gli account siano utilizzati in modo attivo e coerente.

Consigli per non perdere l’account Gmail inattivo

Se possedete un account Gmail che è rimasto inattivo per un periodo prolungato, è importante prendere provvedimenti per evitare la perdita dei dati o l’eliminazione dell’account stesso. Assicuratevi di accedere regolarmente al vostro account, utilizzando i servizi di Google o leggendo le email, per mantenerlo attivo e al sicuro da eventuali conseguenze di questa nuova politica.

In conclusione, Google sta introducendo una nuova politica sugli account inattivi che prevede l’eliminazione dei dati e il rischio di perdere l’intero account. Questa iniziativa mira a gestire meglio gli account inutilizzati e liberare spazio sui server di Google. È fondamentale prestare attenzione a questa politica e prendere le misure necessarie per mantenere attivi e sicuri i propri account Gmail.

