Google: I migliori giochi nascosti

Google è molto più di un semplice motore di ricerca. In realtà, ci sono molte funzionalità nascoste e giochi divertenti che possono essere utilizzati direttamente dalla pagina di ricerca. In questo articolo, esploreremo sette dei giochi più curiosi nascosti in Google.

Come giocare ai giochi di Google?

Zerg Rush

Se digiti “zerg rush” sulla barra di ricerca di Google, vedrai lettere “O” gialle e rosse che cadono dal lato superiore dello schermo. Il tuo compito è quello di cliccare su di esse il più velocemente possibile per distruggerle e impedire loro di distruggere le lettere che formano la parola “Google” sulla pagina di ricerca.

Atari Breakout

Se digiti “atari breakout” sulla barra di ricerca di Google Immagini, vedrai i risultati della tua ricerca diventare i mattoni di un gioco di Atari Breakout. Usa la barra spaziatrice per iniziare il gioco e muovi la tua racchetta per colpire la palla e distruggere tutti i mattoni.

Pac-Man

Se digiti “pac-man” sulla barra di ricerca di Google, vedrai una versione giocabile del classico gioco arcade Pac-Man. Usa le frecce per controllare il personaggio e mangiare tutte le palline senza farti catturare dai fantasmi.

Google Gravity

Digita “google gravity” sulla barra di ricerca e clicca sul primo risultato che appare. Vedrai la pagina di ricerca di Google cadere a pezzi e ogni elemento della pagina precipitare verso il basso, creando un effetto di gravità. Puoi ancora utilizzare la pagina di ricerca interagendo con gli elementi che si muovono.

Snake

Digita “snake” sulla barra di ricerca di Google e clicca sull’icona del serpente che appare sulla destra della pagina. Vedrai una versione giocabile del gioco del serpente apparire sullo schermo. Usa le frecce per controllare il serpente e mangiare tutte le mele senza colpire i muri o la coda del serpente.

Google Maps Pac-Man

Se sei un fan di Pac-Man e di Google Maps, allora questo gioco fa per te. Vai su Google Maps e clicca sull’icona del Pac-Man nell’angolo in basso a sinistra della pagina. La mappa verrà trasformata in un labirinto di Pac-Man, e dovrai usare le frecce per controllare il personaggio e mangiare tutte le palline senza farti catturare dai fantasmi.

Google Doodle

Games Google celebra spesso eventi e personaggi storici con i suoi doodle, ma spesso questi includono anche giochi divertenti. Puoi trovare molti di questi giochi nella pagina dei doodle di Google, come ad esempio il gioco del gatto che salva il mondo o il gioco del cricket.

Come trovare i giochi di Google?

Ci sono diverse opzioni per trovare i giochi di Google:

Ci sono diverse opzioni per trovare i giochi di Google:

Cerca su Google: Puoi cercare direttamente su Google digitando il nome del gioco che stai cercando. Ad esempio, se vuoi giocare a Pac-Man su Google, digita "Google Pac-Man" sulla barra di ricerca e premi Invio. Ciò ti porterà alla pagina del gioco, dove potrai iniziare a giocare. Google Doodle Archive: Google celebra spesso eventi e personaggi storici con i suoi doodle, che spesso includono anche giochi divertenti. Puoi trovare molti di questi giochi nella pagina dei doodle di Google, accedendo all'archivio dei doodle su google.com/doodles. Qui puoi scorrere tra i vari doodle e cliccare sul gioco che vuoi giocare. Google Chrome Web Store: Google Chrome Web Store è un negozio di applicazioni per il browser Chrome, che include anche giochi di Google. Per accedere al Web Store, apri il browser Chrome e clicca sul pulsante "App" nella barra dei menu in alto. Qui puoi cercare "Google" per trovare i giochi ufficiali di Google.

In sintesi, ci sono molte opzioni per trovare i giochi di Google, tra cui cercare direttamente su Google, accedere all’archivio dei doodle di Google, visitare il negozio di applicazioni di Chrome o giocare a Pac-Man su Google Maps.

Altri Giochi su Google

Infine vi sono molti altri giochi GRATIS e giochi segreti su Google che vi riportiamo a seguire:

