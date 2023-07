Guida alle Videochiamate su WhatsApp: Utilizzare il Servizio di Video Chat su Smartphone e PC

Le videochiamate su WhatsApp sono una delle funzionalità più apprezzate dagli utenti, poiché consentono di comunicare con amici e familiari in modo più intimo e interattivo. Questa guida vi illustrerà come effettuare videochiamate su WhatsApp sia tramite smartphone che su PC, sfruttando l’app WhatsApp Desktop.

Come Fare una Videochiamata su WhatsApp

Per effettuare una videochiamata su WhatsApp da uno smartphone, seguite questi passaggi:

Aprite l’app WhatsApp e avviate una chat con il contatto che desiderate chiamare. Nella parte superiore della schermata, noterete due icone: una a forma di telefono per le chiamate vocali e una a forma di telecamera per le videochiamate. Toccate l’icona a forma di telecamera per avviare la videochiamata. Il contatto riceverà una notifica e potrà accettare la chiamata. Una volta accettata la chiamata, inizierete a interagire tramite audio e video con il vostro interlocutore.

Ricordate che WhatsApp richiederà i permessi per accedere alla fotocamera e al microfono del dispositivo durante la videochiamata. Assicuratevi di concedere questi permessi per un’esperienza senza intoppi.

Potete anche fare videochiamate di gruppo su WhatsApp, coinvolgendo fino a 32 partecipanti. Per avviare una videochiamata di gruppo, seguite gli stessi passaggi, ma selezionate più contatti prima di toccare l’icona della telecamera.

Come Fare una Videochiamata su WhatsApp per PC

WhatsApp offre la possibilità di effettuare videochiamate anche tramite il suo servizio WhatsApp Desktop. Seguite questi passaggi per utilizzare questa funzione su PC:

Scaricate e installate WhatsApp Desktop dal sito ufficiale di WhatsApp o dai relativi store (Microsoft Store per Windows e AppStore per Mac). Effettuate l’accesso a WhatsApp Desktop seguendo le istruzioni fornite nella schermata iniziale. Se state già utilizzando WhatsApp su uno smartphone, potete accedere a WhatsApp Desktop tramite la funzione “Dispositivi collegati”. Andate su WhatsApp sul vostro smartphone, toccate “Impostazioni”, quindi “Dispositivi collegati” e seguite la procedura per l’abbinamento con il PC tramite il QR Code. Una volta collegato, potete avviare una videochiamata allo stesso modo di quanto fatto su smartphone: selezionate la chat con il contatto desiderato e cliccate sull’icona a forma di telecamera. WhatsApp Desktop chiederà l’autorizzazione per utilizzare la fotocamera e il microfono del vostro PC. Concedete i permessi per iniziare la videochiamata.

È Possibile Fare una Videochiamata con WhatsApp Web?

WhatsApp Web, l’applicazione web di WhatsApp che permette di utilizzare il servizio tramite il browser, non supporta al momento le videochiamate né le chiamate vocali. Di conseguenza, per effettuare videochiamate su WhatsApp tramite PC, è necessario utilizzare WhatsApp Desktop come descritto nella sezione precedente.

WhatsApp offre la comodità di effettuare videochiamate sia su smartphone che su PC attraverso WhatsApp Desktop. Questa funzionalità rende più semplice e immediata la comunicazione con i propri contatti, indipendentemente dalla piattaforma utilizzata.

