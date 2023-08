Guida: Come Conversare con l’IA Llama 2 di Meta attraverso Hugging Face

Con il recente rilascio dell‘IA Llama 2 di Meta, l’interesse per l’intelligenza artificiale è cresciuto esponenzialmente nel mondo commerciale e tra i ricercatori. Tuttavia, ciò che potrebbe non essere noto a tutti è che è possibile avere conversazioni con questo chatbot anche dall’Italia, mettendo alla prova il modello IA sviluppato da Zuckerberg e soci. In questa guida, vi spiegheremo come conversare con l’IA Llama 2 di Meta attraverso Hugging Face, una startup che offre l’accesso a Llama 2 come parte delle terze parti autorizzate.

Accedere al Portale di Hugging Face

Per iniziare, accedete al portale di Hugging Face all’indirizzo https://huggingface.co/. Qui potrete trovare una vasta selezione di modelli di intelligenza artificiale, tra cui Llama 2, con cui poter conversare.

Cercare “Llama2 70B Chatbot”

Utilizzate la barra di ricerca sulla pagina di Hugging Face per cercare il modello “Llama2 70B Chatbot”. Questo vi porterà alla pagina dedicata al chatbot Llama 2.

Selezionare il Modello e Provarlo nel Browser

Una volta trovato il modello corretto, cliccate sul pulsante “Try It In A Browser”. Questo vi permetterà di accedere alla versione dimostrativa di Llama 2 e iniziare a conversare con esso direttamente dal vostro browser Web.

Iniziare la Conversazione

Vi verrà presentata una chat box interattiva. Ora potete iniziare la conversazione digitando un messaggio nell’apposita casella di testo e premendo Invio per inviarlo. Potete porre domande, chiedere informazioni o esplorare le capacità di Llama 2.

Esplorare le Risposte di Llama 2

Esplorate le risposte di Llama 2 e noterete quanto l’IA sia in grado di fornire risposte coerenti e pertinenti. Potreste scoprire risposte interessanti e curiose, sperimentando l’IA in azione.

È importante tenere presente che, nonostante Llama 2 riesca a conversare in italiano, il modello è principalmente stato addestrato in inglese. Pertanto, alcune risposte potrebbero essere più precise e fluide quando interagite in questa lingua. Tuttavia, il fatto che Llama 2 sia in grado di comunicare anche in italiano è una caratteristica molto interessante, poiché apre la porta a utenti che magari non padroneggiano bene l’inglese, ma desiderano comunque sperimentare l’IA.

