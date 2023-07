Guida per condividere una foto di Facebook su WhatsApp

Quando utilizzi Facebook, è comune imbattersi in foto interessanti da condividere con i contatti su WhatsApp. Fortunatamente, la condivisione di foto tra queste due app è semplice e veloce, sia che tu stia utilizzando uno smartphone o un computer. Qui di seguito, ti spiegheremo come condividere una foto di Facebook su WhatsApp su diversi dispositivi.

Condividere una foto da Facebook a WhatsApp con smartphone

Con Android

Utilizzando l’app Facebook per Android, individua la foto che desideri condividere su WhatsApp. Premi sul tasto “Condividi“, situato sotto la foto o nel menu di opzioni dell’immagine (rappresentato da tre puntini verticali). Seleziona “Altre opzioni” e poi “WhatsApp“. Verrà visualizzato l’elenco dei tuoi contatti WhatsApp. Scegli il contatto con cui desideri condividere l’immagine e premi la freccia in basso per completare la condivisione. In questo modo, l’immagine verrà inviata a quel contatto tramite WhatsApp, con un’anteprima dell’immagine e un link diretto al post di Facebook. Puoi anche aggiungere la foto al tuo Stato di WhatsApp.

In alternativa, puoi premere sull’immagine di Facebook che vuoi condividere, poi selezionare l’icona con tre puntini in alto a destra e scegliere “Salva nel telefono“. Dopo aver completato il download, apri WhatsApp, vai nella chat con il contatto desiderato, premi l’icona della fotocamera e seleziona l’immagine scaricata per condividerla senza alcun link a Facebook.

Con iPhone

Utilizzando l’app Facebook su iPhone o iPad, puoi scegliere due opzioni per condividere una foto su WhatsApp. La prima opzione è la condivisione diretta: premi sul tasto “Condividi” sotto la foto e seleziona “WhatsApp” tra le app disponibili nella sezione “Condividi su“. La seconda opzione è il download dell’immagine: premi sulla foto che desideri condividere, quindi seleziona l’icona con i tre puntini. Ora, scegli “Salva foto“. L’immagine verrà salvata nella memoria interna del tuo iPhone e sarà visibile nell’app “Foto“. Per condividerla su WhatsApp, apri WhatsApp, vai nella chat con il contatto desiderato, premi sull’icona della fotocamera e seleziona la foto da condividere.

Condividere una foto da Facebook a WhatsApp dal computer

Se stai utilizzando Facebook sul tuo computer, puoi comunque condividere una foto su WhatsApp in modo semplice.

Accedi alla versione web di Facebook tramite il browser del tuo computer. Individua la foto che vuoi condividere e fai clic destro su di essa. Seleziona “Salva immagine con nome” o una voce simile per scaricare l’immagine sul tuo computer. Una volta salvata, apri WhatsApp sul computer utilizzando WhatsApp Desktop o WhatsApp Web. Nella chat con il contatto desiderato, fai clic sull’icona della fotocamera e seleziona l’immagine da condividere.

Seguendo questi passaggi, potrai condividere facilmente una foto di Facebook con i tuoi contatti su WhatsApp, sia che tu stia utilizzando uno smartphone o un computer.

